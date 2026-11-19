Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại họp báo ở Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19-11, sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: TASS

Tại họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Trung - Nga - Mỹ ngày 19-11 ở Thâm Quyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Matxcơva sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea bằng đòn giáng "đau đớn hơn gấp nhiều lần" đối với chính quyền Ukraine.

Nga tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công cầu Crimea

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh cầu Crimea nhiều lần trở thành mục tiêu của máy bay không người lái trong tuần này. Cây cầu dài 19km nối vùng Krasnodar Krai của Nga với bán đảo Crimea đã bị hư hại nghiêm trọng sau các vụ tập kích trong những ngày qua.

Theo Đài Russia Today (RT), Tổng thống Putin nhấn mạnh cầu Crimea hoàn toàn là công trình dân sự, đồng thời cảnh báo đòn đáp trả của Nga sẽ "gây đau đớn hơn gấp nhiều lần" cho chính quyền Kiev. Hư hại đối với cây cầu sẽ được khắc phục.

Cầu Crimea trong ảnh chụp từ vệ tinh ngày 22-6-2026 - Ảnh: AFP

Ông cũng khẳng định Matxcơva hướng tới thiết lập nền hòa bình lâu dài sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc.

Ông cho rằng Kiev và châu Âu hiện vẫn chưa sẵn sàng đưa ra thỏa hiệp để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng có thể sẽ phải thay đổi lập trường trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng lý do chính khiến chính quyền Ukraine muốn tiếp tục giao tranh là bởi nếu chiến sự kết thúc, họ sẽ phải tổ chức bầu cử.

Ông cũng chỉ trích việc châu Âu liên tiếp lặp lại các tuyên bố rằng một cuộc xung đột với Matxcơva có thể bùng phát trước năm 2030.

"Chuyện về một cuộc tấn công nào đó nhắm vào châu Âu là sao chứ? Ai cũng hiểu rằng chúng ta không hề tìm kiếm xung đột với châu Âu. Đó hoàn toàn là điều vô lý. Người Mỹ thúc giục chúng ta khôi phục quan hệ với châu Âu, nhưng thực tế là chúng ta chưa bao giờ làm rạn nứt mối quan hệ với họ ngay từ đầu", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cho rằng người dân tại Liên minh châu Âu và Anh không hề mong muốn tiến hành quân sự hóa hay chiến tranh, "đặc biệt là với Nga".

Trong khi đó, Hãng tin AFP cho hay ông Putin còn chia sẻ việc Nga đã mời giới chức châu Âu đến Matxcơva, nhằm thảo luận về khả năng tham gia vào các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine do Mỹ dẫn dắt.

"Phía Mỹ đang thúc giục chúng tôi đồng ý để châu Âu tham gia. Thông qua các kênh ngoại giao, chúng tôi đã đề nghị phía châu Âu đến Matxcơva. Sau đó, chúng ta sẽ quyết định xem các cuộc đàm phán có thể tiếp tục theo hình thức nào.

Chúng tôi hiểu rằng việc thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh tại châu Âu mà không có sự tham gia của người châu Âu thì chẳng có ý nghĩa gì", ông Putin phát biểu.

Về cuộc gặp ba bên và quan hệ Nga - Mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) đến dự cuộc gặp ba bên tại Kỳ Lân Sơn Trang, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19-11 - Ảnh: AFP

Ông Trump mô tả thượng đỉnh ba bên với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-11 "dấu mốc trong lịch sử ngoại giao". Ông mong muốn tổ chức thêm nhiều cuộc gặp ba bên tương tự trong tương lai.

Cuộc gặp ba bên kéo dài 1,5 giờ diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ba bên đã ra "tuyên bố hòa bình" chung gồm 4 điểm.

Theo ông Putin, các vấn đề như cải tổ Liên hợp quốc, ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và hoạt động của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) là các trọng tâm được thảo luận tại cuộc gặp ba bên.

Về quan hệ Nga - Mỹ, ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Donald Trump thực sự mong muốn khôi phục quan hệ song phương. Hai tổng thống đã có cuộc gặp song phương trước cuộc gặp ba bên.

Theo nhà lãnh đạo Nga, ông và ông Trump có cách tiếp cận tương đồng về các giá trị văn minh.

Ông Putin nhận định thái độ của chính quyền Tổng thống Trump mang lại sự lạc quan, dù việc đạt được các thỏa thuận cuối cùng, mang tính quyết định với phía Mỹ không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Ông Tập và ông Trump đã nói gì?

Tân Hoa Xã cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả cuộc gặp ba bên là "tích cực, mang tính xây dựng và hiệu quả".

"Ba quốc gia cùng chia sẻ quan điểm chung về việc bảo vệ hòa bình thế giới", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập.

Trong khi đó, Tổng thống Trump phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp, mô tả việc ba bên tổ chức thượng đỉnh lần này là "đang làm nên lịch sử".

"Tôi rất vui mừng vì chuyến đi này đã tạo cơ hội cho cuộc gặp ba bên đầu tiên trong lịch sử giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc," ông Trump phát biểu.