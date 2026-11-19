Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp ba bên tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19-11 - Ảnh: TASS

Ngày 19-11, Hãng tin Reuters dẫn Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc, Mỹ, Nga đã ra "tuyên bố hòa bình" chung sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Tuyên bố chung bao gồm phần mở đầu và 4 điểm. Mở đầu tuyên bố nêu rằng các nguyên thủ quốc gia đã trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay, đồng thời tái khẳng định cam kết duy trì sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế.

Theo đó, các nhà lãnh đạo ba nước nhấn mạnh không thể có chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến như vậy tuyệt đối không thể được tiến hành.

Ba nước sẽ đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời cam kết duy trì ổn định chiến lược và an ninh quốc tế.

Ngoài ra, ba nước có kế hoạch tăng sản lượng và nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhằm mang lại lợi ích cho các quốc gia trên toàn cầu. Ba nhà lãnh đạo đã "tái khẳng định tầm quan trọng của các dòng chảy năng lượng ổn định".

Theo Đài Russia Today (RT), tuyên bố chung cũng khẳng định với tư cách là các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ba nước Trung, Nga, Mỹ cam kết cải tổ Liên hợp quốc nhằm giúp tổ chức này ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu, đồng thời phù hợp với sứ mệnh cơ bản là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Ba nhà lãnh đạo thừa nhận nguyên tắc đồng thuận của quốc gia và việc tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước có tầm quan trọng hàng đầu, đồng thời nhất trí Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và các cơ quan tương tự không được lạm dụng quyền tài phán của mình.

Cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ, Nga diễn ra tại khu đón tiếp Kỳ Lân Sơn Trang vào khoảng 15h30 (giờ Việt Nam) ngày 19-11, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33. Cuộc gặp kéo dài khoảng 1,5 giờ.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo đã đề cập đến các vấn đề quan trọng, từ vũ khí hạt nhân cho đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Trump khẳng định ba nhà lãnh đạo đang "làm nên lịch sử". Trước cuộc gặp ba bên, ông Trump đã gặp riêng ông Putin và ông Tập.

Từ trái qua: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ba bên ở Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19-11 - Ảnh: TASS

Tân Hoa Xã cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả cuộc gặp ba bên với ông Putin và ông Trump là "tích cực, mang tính xây dựng và hiệu quả"."Ba quốc gia cùng chia sẻ quan điểm chung về việc bảo vệ hòa bình thế giới", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Tass cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn ông Tập vì công tác tổ chức xuất sắc hội nghị thượng đỉnh ba bên lần này.

"Cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông đã tổ chức [hội nghị thượng đỉnh], mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng chẳng ai có thể ngờ được hội nghị lại diễn ra tốt đẹp đến thế", ông Putin nói với ông Tập.

Ông Tập cũng đích thân tiễn và chúc Tổng thống Nga Putin có chuyến đi an toàn. Rời Thâm Quyến, nhà lãnh đạo Nga sẽ lên đường thăm chính thức Tajikistan.

Trước đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đích thân chào đón ông Trump ngay tại chân chuyên cơ Tổng thống Mỹ khi ông đến Trung Quốc. Ông Tập cho biết đây là hành động đáp lại sự tiếp đón nồng hậu mà ông Trump đã dành cho ông khi đến thăm Washington hồi tháng 9.