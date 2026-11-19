Tổng thống Trump bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình khi các nhà lãnh đạo chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19-11 - Ảnh: AFP

Theo báo South China Morning Post ngày 19-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm song phương tại Thâm Quyến, Trung Quốc, trước thềm cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu trước cuộc hội đàm, ông Trump ca ngợi mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

"Chủ tịch Tập và tôi đã xây dựng được một mối quan hệ cá nhân vô cùng tốt đẹp. Một số người không vui khi nghe điều đó, nhưng tôi thì rất hài lòng", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ khẳng định quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo ngày càng gần gũi, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người dân hai nước.

Ông Trump cho biết sẽ đề nghị Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ, đặc biệt là đậu nành. Ông cũng đánh giá quan hệ thương mại song phương đã có những tiến triển tích cực, thể hiện qua việc cắt giảm các mức thuế quan được áp đặt trước đó.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Washington và Bắc Kinh có chung lợi ích trong việc mở lại eo biển Hormuz, giữa lúc cuộc chiến tại Iran vẫn chưa có hồi kết.

Về phía Trung Quốc, theo tờ Nhân Dân Nhật Báo, ông Tập nhấn mạnh hai nước cần tăng cường trao đổi về kinh tế, thương mại, giải quyết những mối quan tâm của nhau và hướng tới kết quả cùng có lợi.

Ông cũng kêu gọi mở rộng hợp tác trong phòng chống ma túy, chống lừa đảo trực tuyến và hồi hương người nhập cư bất hợp pháp.

Đặc biệt, ông Tập cảnh báo Washington cần xử lý thận trọng vấn đề Đài Loan, tránh gây ra những bước thụt lùi nghiêm trọng trong quan hệ song phương.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp nhằm kiểm soát rủi ro an ninh từ trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm công nghệ này luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người.

Cuộc gặp không đề cập cụ thể đến các vấn đề quân sự, cũng như không thông báo bất kỳ tiến triển nào về bản ghi nhớ liên lạc khủng hoảng quân sự mà hồi tháng 9 Bắc Kinh cho biết hai bên đã đồng ý sẽ ký "càng sớm càng tốt".

Hai bên đánh giá cuộc hội đàm diễn ra tích cực, mang tính xây dựng và nhất trí xây dựng kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy quan hệ ổn định chiến lược.

Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân ra sân bay đón Tổng thống Donald Trump Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân ra sân bay đón Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Thâm Quyến dự Hội nghị cấp cao APEC, một động thái ngoại giao hiếm thấy.



