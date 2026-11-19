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Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp ba bên tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vào khoảng 15h30 (giờ Việt Nam) ngày 19-11, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Trước đó, ông Trump đã gặp riêng ông Putin và ông Tập.

Phát biểu mở đầu hội đàm ba bên

"Việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử cùng tham dự một cuộc gặp có ý nghĩa đột phá" - ông Tập phát biểu khi bắt đầu hội đàm, theo AFP.

Theo Đài RT, ông Putin đề xuất ba bên tập trung thảo luận về quan hệ toàn cầu, khu vực và an ninh năng lượng. Ông kêu gọi các bên cùng gánh vác trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo Đài CNN, ông Trump cho biết ba nhà lãnh đạo đang "làm nên lịch sử" tại cuộc gặp ở thành phố Thâm Quyến.

"Tôi rất vui vì chuyến đi này cũng tạo cơ hội để lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc có cuộc gặp ba bên. Và hôm nay, xét trên khía cạnh đó cũng như nhiều khía cạnh khác, tôi nghĩ chúng ta thực sự đang làm nên lịch sử" - ông nói.

Ông Trump cho rằng các chính quyền tiền nhiệm quá thường xuyên né tránh đối thoại với những nước có bất đồng, trong khi chính quyền của ông chọn cách tiếp cận ngược lại.

"Không có nền hòa bình nào được kiến tạo bằng cách từ chối các cơ hội tiếp xúc và cùng nhau đối thoại. Chúng tôi đang lựa chọn một hướng đi khác" - ông nói.

Ông cho biết vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ được đưa ra thảo luận. Về Ukraine, ông bày tỏ lạc quan rằng một giải pháp chấm dứt chiến sự có thể đang đến gần.

"Hãy cùng xem liệu chúng ta có thể đạt được điều gì hay không" - ông nói.

Ông Trump gặp ông Putin

Cuộc gặp song phương kéo dài chưa đầy một giờ. Ông Trump gọi ông Putin là "người bạn của tôi".

Lúc bắt tay, ông Trump ghé sát nói nhỏ vào tai người đồng cấp Nga. Ông Putin gật đầu đồng tình. Sau đó, hai nhà lãnh đạo tiến đến chỗ ngồi.

"Chúng ta đã có mối quan hệ rất tốt đẹp trong nhiều năm. Chúng ta đã biết nhau từ lâu và tôi nghĩ rất nhiều điều tuyệt vời có thể đạt được từ cuộc gặp này, hoặc ít nhất là bắt đầu từ đây. Nhưng tôi tin rằng những điều đó sẽ trở thành hiện thực" - ông Trump nói sau khi chào ông Putin.

Theo TASS, phía Điện Kremlin cho biết hai bên thảo luận về xung đột tại Ukraine và quan hệ song phương. Ông Putin cho biết theo đề nghị của ông Trump, hai bên đã dành nhiều thời gian bàn về Ukraine.

Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Putin rời cuộc gặp trong "tâm trạng vô cùng phấn chấn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng bên cạnh quan sát, tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 18-11 - Ảnh: AFP

Ông Trump gặp ông Tập

Ông Trump nói với ông Tập: "Ngài là bạn của tôi và chúng ta có mối quan hệ rất đặc biệt".

Theo Reuters, ông Trump cho rằng Hội đồng Thương mại mà hai bên nhất trí thành lập tại thượng đỉnh Bắc Kinh hồi tháng 5 đã giúp quan hệ Mỹ - Trung cân bằng hơn.

Về phần mình, ông Tập khẳng định sẵn sàng hợp tác để đưa quan hệ song phương tiếp tục đi đúng hướng. Ông nhận định quan hệ Trung - Mỹ nhìn chung ổn định và có chiều hướng cải thiện. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược.