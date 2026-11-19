Các nhà lãnh đạo APEC chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: XINHUA

Theo báo South China Morning Post, ngày 19-11, các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã được tặng những chiếc khăn choàng mang phong cách Trung Hoa để choàng trong buổi chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao APEC.

Đây là một biến tấu tối giản, tiếp nối truyền thống của diễn đàn khi các đại biểu thường được khoác lên mình trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa của nền kinh tế chủ nhà.

Những chiếc khăn có hai phiên bản màu: đỏ và xanh dương. Phần lớn các nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chọn màu đỏ, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin diện khăn xanh dương.

Phần gấu mỗi chiếc khăn được thêu biểu trưng của hội nghị, khắc họa 21 chiếc lông vũ đan xen tạo thành hình tượng Côn Bằng sải cánh.

Đây là loài chim thần thoại khổng lồ gắn liền với tên gọi khác của Thâm Quyến là "Bằng thành" (Thành phố của chim Bằng). Thiết kế tượng trưng cho sự gắn kết, hợp tác giữa 21 nền kinh tế thành viên, cũng như nỗ lực chung tay xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Truyền thống các đại biểu mặc trang phục mang nét đặc trưng của nền kinh tế chủ nhà bắt nguồn từ đảo Blake, gần Seattle (Mỹ), năm 1993. Khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tặng áo khoác da cho các nhà lãnh đạo nhằm tạo bầu không khí cởi mở, gần gũi.

Một năm sau, tại Bogor (Indonesia), các đại diện mặc áo batik truyền thống với họa tiết gắn liền với văn hóa Đông Nam Á như hoa lá và sóng nước. Năm 1996, Philippines giới thiệu áo Barong - loại áo làm từ vải nhẹ, thêu họa tiết và thường được mặc trong các dịp trang trọng.

Kể từ đó, nhiều màn xuất hiện nổi bật đã được ghi nhận. Tại Thượng Hải năm 2001, các nhà lãnh đạo, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và Tổng thống Nga Vladimir Putin, khoác những chiếc áo Đường trang rực rỡ với tông màu trải dài từ xanh lam đậm đến đỏ tía.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trò chuyện với cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush khi cả hai mặc áo truyền thống Trung Quốc - Ảnh: AFP

Năm 2002, Mexico giới thiệu mẫu áo truyền thống guayabera. Một năm sau, Thái Lan tôn vinh nghệ thuật dệt lụa trứ danh bằng những chiếc áo khoác gấm nhiều màu sắc.

Năm 2005, Hàn Quốc giới thiệu áo durumagi dáng dài, thướt tha, thường được mặc như lớp áo khoác ngoài cùng. Đến năm 2006, Việt Nam cũng gây ấn tượng khi các nhà lãnh đạo cùng xuất hiện trong những tà áo dài lụa truyền thống để chụp ảnh chung.