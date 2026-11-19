Cầu Crimea, còn gọi là cầu eo biển Kerch, trong ảnh chụp từ vệ tinh ngày 22-6-2026 - Ảnh: AFP

Báo The Kyiv Independent đưa tin các lực lượng Ukraine một lần nữa đã tấn công cầu Crimea - cây cầu dài nhất châu Âu - vào ngày 19-11, chưa đầy hai ngày sau khi một phần cây cầu bị sập vì bị tập kích.

Theo Hãng tin Reuters, trên ứng dụng Telegram ngày 19-11, ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cũng xác nhận giao thông trên cầu đã tạm dừng sau cuộc tấn công mới nhất.

Ông cho biết công tác đánh giá thiệt hại đang được tiến hành.

Cuộc tấn công xảy ra chỉ vài giờ trước cuộc gặp lịch sử hôm nay giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến.

Cây cầu trên là một trong những mục tiêu tấn công quan trọng của Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra tháng 2-2022

Hôm 17-11, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cây cầu bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết một trong những vòm kim loại của cây cầu "cùng với nhịp cầu đường bộ bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn".

Bộ Giao thông Nga thông tin hoạt động lưu thông đường sắt qua cầu đã được nối lại "trên một đường ray", trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành "ở đoạn thứ hai".

Theo Đài CNN, với chiều dài 19km, cầu Crimea là cây cầu dài nhất châu Âu, nối vùng Krasnodar Krai của Nga với bán đảo Crimea.

Truyền thông Nga cho biết công trình được xây dựng để đáp ứng lưu lượng 40.000 ô tô mỗi ngày, vận chuyển 14 triệu lượt hành khách và 13 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Cầu Crimea được xem là biểu tượng cho việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014, đồng thời là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho bán đảo này.

Cây cầu đã nhiều lần bị tấn công. Trong đó có vụ nổ hồi tháng 10-2022, khi một chiếc xe tải chở đầy chất nổ phát nổ trên cầu, khiến hoạt động lưu thông bị gián đoạn trong nhiều tháng.