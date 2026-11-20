Cầu Crimea, còn gọi là cầu eo biển Kerch, trong ảnh chụp từ vệ tinh ngày 22-6-2026 - Ảnh: AFP

Cả Ukraine và Nga đều xác nhận Kiev tiếp tục tấn công cầu Crimea vào hôm 19-11, trong đó lực lượng Ukraine tuyên bố đã dùng tên lửa Neptune để tập kích. Mới hai ngày trước, hôm 17-11, một nhịp cầu đường bộ đã bị đánh sập sau cuộc tập kích bằng tên lửa Flamingo của Ukraine.

Ngày 19-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea bằng những đòn tập kích "đau đớn hơn nhiều".

Cây cầu dài nhất châu Âu

Theo Hãng tin Reuters, cầu Crimea - hay còn gọi cầu eo biển Kerch (vì bắc qua eo biển Kerch) - là cây cầu đường bộ và đường sắt dài 19km, nối miền nam Nga với bán đảo Crimea, khu vực Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014 và đang kiểm soát.

Với chiều dài như vậy, cầu Crimea hiện là cây cầu dài nhất tại châu Âu.

Phần đường bộ và đường sắt của cầu chạy song song, đều được chống đỡ bằng trụ bê tông. Các trụ này nối với một nhịp cầu rộng hơn có kết cấu vòm thép, cho phép tàu thuyền qua lại bên dưới cầu, giữa biển Đen và biển Azov.

Chi phí xây cầu Crimea được cho là lên tới 3,6 tỉ USD. Công ty Stroygazmontazh của tỉ phú Nga Arkady Rotenberg - đồng minh thân thiết và từng là bạn tập judo của Tổng thống Nga Vladimir Putin - xây cây cầu này, thông xe vào năm 2018.

Tầm quan trọng của cầu Crimea

Cây cầu có ý nghĩa chiến lược vì nó kết nối tuyến vận tải trực tiếp từ Nga đến bán đảo Crimea, mà không phải đi qua phần lãnh thổ trên đất liền của Ukraine.

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, cầu Crimea trở thành tuyến đường huyết mạch để vận chuyển binh sĩ, nhiên liệu, đạn dược và các nguồn tiếp tế khác giữa Crimea và miền nam Ukraine. Hiện nay Nga đang kiểm soát nhiều khu vực ở miền nam Ukraine.

Với phần đường bộ trên cầu hiện không thể sử dụng sau các cuộc tập kích của Ukraine, Nga sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào hành lang trên bộ nối với bán đảo Crimea, chạy qua những vùng lãnh thổ Ukraine mà nước này đã kiểm soát trong cuộc chiến.

Vị trí cầu Crimea - Đồ họa: AL JAZEERA

Ngoài tầm quan trọng về hậu cần, cầu Crimea còn mang ý nghĩa biểu tượng.

Đối với nhiều người Ukraine, cây cầu là biểu tượng cho sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea, hành động mà Kiev phản đối. Với Nga, đây là dự án thể hiện vị thế và khẳng định sự kết nối lâu dài giữa Nga với Crimea.

Ông Putin trực tiếp thúc đẩy dự án sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, đồng thời coi cây cầu là minh chứng cho thấy tương lai của bán đảo gắn liền với Nga. Tháng 5-2018, ông chủ trì lễ khánh thành phần cầu đường bộ, và tự lái chiếc xe tải Kamaz màu cam dẫn đầu đoàn xe băng qua cầu.

Lý do Ukraine nhắm vào cầu Crimea

Ukraine nhiều lần tuyên bố cây cầu là mục tiêu quân sự hợp pháp vì công trình này góp phần duy trì hoạt động quân sự của Nga.

Chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái Ukraine, ông Robert Brovdim, từng nói tìm cách cắt đứt các tuyến kết nối và cô lập bán đảo Crimea là mục tiêu quân sự của Ukraine.

Cây cầu đã nhiều lần bị tấn công, như hồi tháng 10-2022, một chiếc xe tải chở đầy chất nổ phát nổ trên cầu khiến hoạt động lưu thông gián đoạn nhiều tháng.

Đến tháng 7-2023, một đoạn cầu đường bộ bị hư hại trong cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái trên biển của Ukraine, khiến một cặp vợ chồng người Nga đang lái ô tô qua cầu thiệt mạng.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng nhận trách nhiệm về các chiến dịch tiếp theo nhằm vào cầu Crimea, trong đó có những cuộc tấn công dưới nước.

Nga đã sửa chữa và mở lại các đoạn cầu bị hư hại sau mỗi cuộc tấn công lớn. Cho đến nay, cây cầu vẫn là một trong những mục tiêu được chú ý nhiều nhất trong cuộc chiến Nga - Ukraine.