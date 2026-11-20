Người dân đứng giữa đống đổ nát tại hiện trường cuộc không kích của Nga ở Kiev, Ukraine ngày 20-11-2026 - Ảnh: AFP/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Theo Đài RT, ngày 20-11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự Ukraine tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Kiev.

Nga nói rằng đợt tập kích trong đêm nhắm vào các cơ sở được Ukraine sử dụng để sản xuất và lưu trữ tên lửa hành trình tầm xa, máy bay không người lái (drone), cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Các đòn tấn công tập trung tại Kiev và 5 vùng khác của Ukraine. Lực lượng Nga cũng tiếp tục nhắm mục tiêu vào hạ tầng cảng biển tại vùng Odessa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đòn tập kích Kiev, lực lượng Nga đã tấn công nhiều cây cầu đường bộ và đường sắt được sử dụng để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự ra chiến trường.

Trên ứng dụng Telegram, Không quân Ukraine cho biết trong ngày 20-11, lực lượng Nga đã sử dụng các tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 (không rõ số lượng bao nhiêu), tên lửa chống hạm Zircon, 84 tên lửa hành trình phóng từ máy bay và tàu chiến (gồm Kh-101, Kalibr và Iskander-K), cùng 404 máy bay không người lái (drone) các loại để tập kích lãnh thổ Ukraine.

Họ nói rằng theo số liệu sơ bộ, tính đến 10h30 sáng 20-11 (giờ địa phương), lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 462 mục tiêu, gồm 3 tên lửa đạn đạo, 79 tên lửa hành trình và 380 drone của đối phương, trong đó có các drone Shahed, Gerbera và một số loại khác.

Lực lượng cứu hộ Ukraine nỗ lực dập lửa tại một tòa nhà sau vụ không kích ở Kiev, Ukraine ngày 20-11-2026 - Ảnh: AFP/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Theo báo The Kyiv Independent, đợt tập kích quy mô lớn kéo dài nhiều giờ bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine vào ngày 20-11 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, gây gián đoạn nguồn cung điện, hệ thống sưởi và nước sinh hoạt.



Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, cập nhật ít nhất ba cây cầu tại thủ đô của Ukraine - gồm cầu Podilsko-Voskresenskyi, cầu Nam và cầu Darnytskyi - đã bị hư hại, buộc chính quyền phải tạm dừng hoặc hạn chế giao thông qua sông Dnipro.

Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea bằng những đòn tập kích "đau đớn hơn nhiều".

Đợt tập kích trong đêm có sử dụng các tên lửa hành trình được phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-160, một trong những dòng máy bay quân sự lớn nhất đang được sử dụng và có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân.