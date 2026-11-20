Người dân xuống ga tàu điện ngầm ở Kiev để trú ẩn qua đêm sau khi có cảnh báo về khả năng Nga tiến hành các cuộc không kích vào sáng sớm 20-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo báo The Kyiv Independent, Nga vừa mở đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, đánh trúng các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại đây, đồng thời nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực khác trên khắp nước này.

Đài Suspilne (Ukraine) đưa tin nhiều tiếng nổ vang lên tại Kiev vào sáng 20-11 (theo giờ địa phương).

Sau khi tuyên bố sẽ trả đũa vụ Ukraine tấn công gây hư hại cầu Crimea, Nga đã tập kích những cây cầu trọng yếu tại Kiev. Tình trạng mất điện, hệ thống sưởi và nước sinh hoạt cũng được ghi nhận tại thủ đô của Ukraine.

"Do cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev, cầu Podilsko-Voskresensky đã bị hư hại. Giao thông từ bờ phải sang bờ trái sông đang bị gián đoạn. Cầu Darnytsky cũng bị hư hại" - Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đăng trên ứng dụng Telegram.

Giới chức Ukraine cập nhật ít nhất 3 người tại Kiev đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Khoảng 15 dân thường khác tại Kiev cũng bị thương.

Cảnh báo không kích đã được kích hoạt tại tất cả các vùng của Ukraine, trong bối cảnh Nga tiến hành đợt tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone). Các vụ nổ được ghi nhận ở nhiều nơi trên khắp Ukraine trong đêm.

Các kênh theo dõi hoạt động quân sự cho biết Nga đã điều động các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 từ căn cứ không quân Ukrainka ở vùng viễn đông nước này. Tu-160 là một trong những dòng máy bay quân sự lớn nhất đang được sử dụng, có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân.

Việc Nga triển khai các máy bay ném bom hạng nặng đồng nghĩa tất cả các vùng của Ukraine, kể cả những khu vực cách xa tiền tuyến, đều có nguy cơ trở thành mục tiêu. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại Kiev là nơi hứng chịu các đòn tấn công nặng nề nhất.

Hôm 19-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea bằng những đòn tập kích "đau đớn hơn nhiều".