Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham dự Hội nghị thượng đỉnh Berlin ngày 19-11 - Ảnh: AFP

Đức kỳ vọng châu Âu sớm tham gia các cuộc đàm phán mới về Ukraine

Ngày 19-11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình mới về Ukraine sẽ "sớm diễn ra", trong đó châu Âu sẽ có một vị trí trên bàn đàm phán cùng với Mỹ, Nga và Ukraine.

Nhà lãnh đạo Đức không đưa ra thời điểm cụ thể tổ chức đàm phán, đồng thời cho biết các bên vẫn đang tìm kiếm một địa điểm “trung lập” để tổ chức đàm phán.

Ngày 19-11, Hội nghị thượng đỉnh Berlin, với sự tham dự của hơn 25 nhà lãnh đạo, cùng những người đứng đầu Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã cam kết ủng hộ mạnh mẽ Kiev trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Tổng thống Donald Trump đã tham gia cuộc đàm phán tại Berlin qua điện thoại từ chuyên cơ Air Force One trên đường trở về sau chuyến thăm Trung Quốc.

Phát biểu với tư cách là lãnh đạo quốc gia chủ trì hội nghị, Thủ tướng Merz hoan nghênh động thái của Mỹ nhằm khởi động các cuộc đàm phán mới với Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể phối hợp hành động như một “đội ngũ cùng với Kiev và Washington”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham - quốc gia đồng chủ trì hội nghị - khẳng định châu Âu sẽ “sát cánh cùng Ukraine chừng nào còn cần thiết và sẽ không nao núng”.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đồng minh nỗ lực “tối đa” để cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời thúc giục các quốc gia “tính đến vấn đề để Ukraine gia nhập NATO”.

Mỹ công bố các thỏa thuận trị giá hơn 17 tỉ USD tại Đông Nam Á

Tổng thống Donald Trump đã công bố các thỏa thuận thương mại, đầu tư và hợp tác chiến lược trị giá hơn 17 tỉ USD, sau chuyến thăm Philippines kéo dài hai ngày để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN.

Các thỏa thuận này tập trung vào lĩnh vực hàng không, quốc phòng, năng lượng và công nghệ, phản ánh nỗ lực của Washington nhằm mở rộng quan hệ kinh tế và tăng cường hiện diện chiến lược tại khu vực.

Đáng chú ý, Boeing và Tập đoàn GE Aerospace đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 12 tỉ USD cung cấp 20 máy bay Boeing 787 cho Hãng hàng không Philippine Airlines.

Đây là thương vụ có giá trị lớn nhất trong số các thỏa thuận được công bố.

Tại Thái Lan, Bangkok dự kiến chi tới 123 triệu USD để mua hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất.

Tại Brunei, Công ty Unified National Networks dự kiến trao hợp đồng xây dựng trung tâm dữ liệu cho doanh nghiệp Mỹ Vertiv, với gần 1 tỉ USD chi phí dành cho các nhà cung cấp Mỹ.

Tại Malaysia, một liên danh doanh nghiệp Mỹ sẽ hỗ trợ chính phủ nước này phát triển hệ thống điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia. Washington dự kiến đóng góp 50 triệu USD để thúc đẩy sáng kiến trên.

Ông Trump rời Trung Quốc sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến ngày 19-11 - Ảnh: AFP

Mỹ bỏ phiếu cấm các công ty viễn thông Trung Quốc hậu APEC

Ngày 19-11, Mỹ đã cấm các nhà mạng viễn thông Trung Quốc truy cập trực tiếp vào các số điện thoại của Mỹ với lý do an ninh quốc gia.

Động thái được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, theo báo South China Morning Post (SCMP).

Cụ thể, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm China Mobile, China Telecom, China Unicom và các nhà cung cấp dịch vụ khác sử dụng giao thức IP truy cập trực tiếp vào các số điện thoại của Mỹ.

FCC cho biết biện pháp sẽ tạo thành "tuyến phòng thủ đầu tiên" nhằm ngăn chặn các chiến dịch gọi điện tự động trái phép.

Theo Fox Business, cuộc bỏ phiếu này đánh dấu bước leo thang mới nhất trong nỗ lực của Washington nhằm tách các công ty viễn thông Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn khỏi cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của Mỹ.

Quan chức Lầu Năm Góc: Chiến tranh Iran tiêu tốn hơn 48 tỉ USD

Ngày 19-11, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết cuộc xung đột với Iran đã khiến quân đội Mỹ tiêu tốn hơn 48 tỉ USD kể từ khi chiến dịch quân sự nổ ra vào cuối tháng 2.

“Tính đến ngày 13-11, con số này là 48,3 tỉ USD. Con số này bao gồm chi phí đạn dược, thay thế trang thiết bị và các hoạt động quân sự”, Phó kiểm soát viên tài chính Lầu Năm Góc Arthur Miller phát biểu tại một phiên điều trần.

Theo Hãng tin AFP, con số trên chưa bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, trong đó một số căn cứ đã hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran.

Ngoài ra, ước tính này cũng chưa tính đến những tổn thất đối với nền kinh tế toàn cầu.

Tòa nhà chọc trời cao nhất thủ đô Riyadh hứng đòn tấn công

Trung tâm tài chính King Abdullah (KAFD) tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-11, tòa nhà chọc trời cao nhất thủ đô Riyadh của Saudi Arabia tại khu tài chính King Abdullah (KAFD), nơi đặt trụ sở của quỹ đầu tư quốc gia Saudi Arabia, đã bị tấn công trong một cuộc tập kích của lực lượng Houthi.

Theo Hãng tin Reuters, đây là đòn giáng mới nhất nhằm vào vương quốc này trong cuộc xung đột kéo dài giữa Saudi Arabia và Houthi.

Theo hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia SPA, lực lượng phòng vệ dân sự Saudi Arabia cho biết cuộc tấn công của Houthi đã nhằm vào một tòa tháp tại trung tâm tài chính Riyadh, gây thiệt hại vật chất cho một số tầng của tòa nhà và các công trình lân cận, nhưng không có thương vong.

Tuyên bố không nêu tên tòa tháp, nhưng hình ảnh đi kèm do SPA công bố cho thấy đó là tòa nhà PIF Tower.

Về phía Houthi, lực lượng này xác nhận đã hai lần nhắm mục tiêu vào trung tâm tài chính Riyadh trong ngày 19-11, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối.

Tắm nắng Các bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng điều trị tích cực (ICU) để tham gia một hoạt động sưởi ấm ngoài bờ biển, trong khuôn khổ sáng kiến nhân đạo tại Bệnh viện del Mar, Barcelona, Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS

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