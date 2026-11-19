Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One để đến bang Mississippi hồi tháng 10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, các phóng viên tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được yêu cầu giao lại điện thoại di động trên chuyên cơ Air Force One ngay khi máy bay rời Trung Quốc, sau Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ngày 19-11.

"18h45, hãy coi đây là thời điểm máy bay cất cánh. Điện thoại của chúng tôi sẽ bị thu giữ tạm thời vì lý do an ninh", một phóng viên AFP có mặt trên chuyên cơ đưa tin ngay sau khi máy bay rời Thâm Quyến.

Đây là một biện pháp an ninh hiếm khi được thực hiện trên Air Force One và chưa có giải thích cụ thể nào về vấn đề này.

Phóng viên Fox News Jacqui Heinrich, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, cho biết điện thoại của các phóng viên không bị giữ trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5.

Bà cho rằng động thái này, cùng với những thay đổi về hạn chế không phận trên Alaska, làm dấy lên câu hỏi liệu Air Force One có đang trên đường bay thẳng về Mỹ hay không.

Ông Trump nhiều lần đề cập khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông báo về một cuộc gặp như vậy.

Hôm 16-11, trước khi lên đường công du châu Á, ông Trump đề cập "có thể sẽ gặp ông Kim Jong Un".

Ông nói thêm rằng nếu thực sự diễn ra, cuộc gặp sẽ được tổ chức tại Trung Quốc và quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.