Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ở giữa) hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) tại Thâm Quyến, Trung Quốc - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chiều 19-11, Kỳ Lân Sơn Trang trở thành địa điểm diễn ra cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo ba nước Trung Quốc - Mỹ - Nga.

Theo tờ Trung Bình xã cùng ngày, Kỳ Lân Sơn Trang có diện tích khoảng 38 hecta, tọa lạc dưới chân núi Kỳ Lân, thuộc quận Nam Sơn, phía tây bắc TP Thâm Quyến, và là cơ sở tiếp đón chính thức của Thành ủy cùng chính quyền thành phố.

Thuộc hệ thống quản lý của Văn phòng tiếp đón Thâm Quyến, đây là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm kinh phí.

Dự án được chính quyền thành phố xem xét triển khai từ năm 1996, xuất phát từ nhu cầu thực tế cần bổ sung hạ tầng phục vụ các sự kiện đối nội trọng yếu và hội nghị quốc tế.

Khi đó, thành phố đã quy hoạch song song khách sạn Ngũ Châu và Kỳ Lân Sơn Trang, đưa cả hai cơ sở vào vận hành từ năm 1997.

Kỳ Lân Sơn Trang là nơi diễn ra cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ ngày 19-11 - Ảnh: TRANG WEB KỲ LÂN SƠN TRANG

Chủ yếu phục vụ việc tiếp đón lãnh đạo trung ương và khách quý, Kỳ Lân Sơn Trang có không gian biệt lập, phù hợp với các cuộc hội đàm cần sự riêng tư.

Tuy nhiên, nơi đây cũng cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú và hội nghị cho khách bên ngoài để tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Kết hợp phong cách kiến trúc Trung Quốc và châu Âu, quần thể này gồm 5 biệt thự độc lập, một tòa nhà khách quý và một nhà văn hóa thể thao.

Sau đợt mở rộng vào năm 2002 với việc xây mới, nâng cấp tòa nhà khách quý theo tiêu chuẩn cao cấp, toàn khu hiện sở hữu hơn 280 phòng nghỉ và hơn 20 phòng họp, tổng sức chứa trên 1.600 người, cùng hệ thống nhà hàng và phòng tiệc lớn nhất lên tới 480 chỗ.

Theo cuốn tiểu sử Tập Trọng Huân truyện, sau Tết Nguyên đán năm 2002, ông Tập Trọng Huân - cha của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã đến nghỉ dưỡng tại Kỳ Lân Sơn Trang theo lời khuyên của bác sĩ trong thời gian lâm bệnh nặng.

Đến năm 2006, cơ sở này cũng là nơi Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, khi đó là ông Lý Hồng Trung, và Thị trưởng Thâm Quyến, khi đó là ông Hứa Tông Hành, đón tiếp cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il cùng đoàn tháp tùng trong chuyến thăm Thâm Quyến.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ - Nga ngày 19-11, công tác bảo vệ quanh Kỳ Lân Sơn Trang được triển khai từ ngày 16-11 với cảnh sát chốt trực trên các tuyến đường dẫn vào, kiểm soát chặt việc ra vào và ghi hình của người ngoài.

Sau khi tham dự hội nghị APEC vào buổi sáng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới khu nhà khách để gặp song phương Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau đó cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp ba bên dự kiến kéo dài khoảng một tiếng.

Theo tờ Ming Pao, đến chiều cùng ngày, đông đảo người dân đã tập trung dọc hai bên một giao lộ cách địa điểm này chừng 1km để quan sát, tại khu vực được dựng hàng rào kim loại, với nhiều cảnh sát túc trực làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh.

Một phòng hội nghị bên trong Kỳ Lân Sơn Trang - Ảnh: TRANG WEB KỲ LÂN SƠN TRANG

Không gian tiếp khách bên trong Kỳ Lân Sơn Trang - Ảnh: TRANG WEB KỲ LÂN SƠN TRANG

Toàn cảnh một cụm công trình bên trong Kỳ Lân Sơn Trang - Ảnh: TRANG WEB KỲ LÂN SƠN TRANG

Lối vào một tòa nhà tại Kỳ Lân Sơn Trang, với biển chào mừng đặt phía trên cửa chính - Ảnh: TRANG WEB KỲ LÂN SƠN TRANG

Khu sân vườn phía trước một tòa nhà bên trong Kỳ Lân Sơn Trang - Ảnh: TRANG WEB KỲ LÂN SƠN TRANG