Đặc phái viên Jared Kushner cho biết Tổng thống Trump đã tham gia cuộc họp tại Berlin trực tuyến từ chuyên cơ Air Force One - Ảnh: Reuters

“Từ góc độ của Mỹ, việc đưa ra một bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 NATO là quyết định rất quan trọng. Tôi nghĩ Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét khả năng này, nhưng chắc chắn điều đó phải phục vụ lợi ích của Mỹ”, ông Jared Kushner phát biểu tại họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Berlin tại Đức.

Điều 5 trong Hiến chương NATO quy định nguyên tắc về phòng thủ tập thể, trong đó một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của NATO sẽ bị coi là tấn công tất cả.

Theo ông Kushner, phía Mỹ đã thuyết phục được Nga nhìn nhận mô hình này như một cơ sở khả thi cho các thỏa thuận trong tương lai.

Ông Kushner bày tỏ niềm tin rằng Matxcơva “chấp thuận” các cam kết bảo đảm an ninh tương tự NATO dành cho Ukraine thời hậu chiến, theo Hãng tin AP.

“Mọi bảo đảm an ninh dành cho Ukraine sẽ dựa trên Điều 5. Như phía Nga tuyên bố, họ không có ý định để xảy ra một cuộc chiến khác trong tương lai, sau khi cuộc chiến này kết thúc”, đặc phái viên Mỹ cho hay.

Đại diện Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Trump đã yêu cầu bất kỳ thỏa thuận nào đạt được đều phải có sự tham vấn chặt chẽ của Ukraine và châu Âu.

Bên cạnh đó, ông Kushner chỉ ra rằng các thỏa thuận không thể chỉ được ký kết dựa trên lòng tin hoặc cam kết từ các bên, mà cần thiết lập hệ thống các biện pháp thúc đẩy và lợi ích chung, trong đó bao gồm cơ chế giám sát việc thực thi, các biện pháp răn đe và những hậu quả nghiêm trọng nếu một bên vi phạm.

Ngày 19-11, Hội nghị thượng đỉnh Berlin, với sự tham dự của hơn 25 nhà lãnh đạo, cùng những người đứng đầu Liên minh châu Âu (EU) và NATO, đã cam kết ủng hộ mạnh mẽ Kiev trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đồng minh nỗ lực “tối đa” để cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời thúc giục các quốc gia “tính đến vấn đề để Ukraine gia nhập NATO”.

Ukraine từ lâu đã tìm cách gia nhập NATO, đặc biệt nhằm được hưởng cơ chế bảo đảm phòng thủ chung theo Điều 5 của Liên minh này.