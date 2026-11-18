Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu với truyền thông về đề xuất khoản vay do EU bảo trợ dành cho Ukraine, ở Brussels, Bỉ, ngày 18-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 18-11 đã công bố đề xuất một khoản vay mới trị giá 49,5 tỉ USD cho Ukraine, nhằm giúp bù đắp một phần khoản thiếu hụt ngân sách 77 tỉ USD trong năm 2027.

Đặc biệt, Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay này sau khi Nga thanh toán các khoản bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Theo đề xuất, tối đa 27,5 tỉ USD sẽ được dành cho viện trợ quân sự, trong khi 22 tỉ USD còn lại được sử dụng để hỗ trợ ngân sách chung của Ukraine. Để huy động nguồn tiền này, Ủy ban châu Âu sẽ thay mặt Liên minh châu Âu (EU) vay vốn trên các thị trường quốc tế.

Đề xuất trên cần được 27 quốc gia thành viên EU thông qua. Nếu được phê duyệt, khoản vay mới sẽ bổ sung cho gói vay 98 tỉ USD mà các lãnh đạo EU đã nhất trí vào cuối năm ngoái, nhằm hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

"Đã 5 năm kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu, châu Âu vẫn đoàn kết. Chúng tôi cam kết hỗ trợ Ukraine trong thời chiến, cũng như thời bình mạnh mẽ hơn bao giờ hết", bà von der Leyen nhấn mạnh.

Bà cho biết các đối tác quốc tế khác của Kiev dự kiến sẽ đóng góp phần kinh phí còn lại để bù đắp khoản thiếu hụt tài chính 77 tỉ USD của Ukraine trong năm tới.

Đồng thời, Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế Valdis Dombrovskis nhận định nhu cầu hỗ trợ tài chính của Ukraine ngày càng cấp thiết khi Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, đồng thời gây gián đoạn hoạt động thương mại, đặc biệt là các tuyến xuất khẩu qua Biển Đen.

Về khả năng thông qua khoản vay mới, bà von der Leyen bày tỏ tin tưởng tất cả các nước thành viên EU sẽ ủng hộ, dù Hungary, Cộng hòa Czech và Slovakia từng không tham gia gói vay trước đó.

Theo bà, ngay cả những quốc gia không ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine vẫn cam kết hỗ trợ Kiev trên các phương diện khác. Do đó, họ có thể ủng hộ khoản vay mới nếu nguồn tiền được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu dân sự của Ukraine.