Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm mắt trong lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị APEC ở Thâm Quyến ngày 19-11 - Ảnh: INDEPENDENT

Theo báo Independent, ngày 20-11, Nhà Trắng đã bác bỏ nghi vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump ngủ gật trong lúc Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến.

"Tin giả! Tổng thống Trump đang xem các tài liệu trước mặt trong lúc người khác phát biểu. Có thể thấy rõ mắt ông ấy chuyển động qua lại", Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung viết trên mạng xã hội X.

Phản hồi được đưa ra sau khi hình ảnh phát trực tiếp phiên họp hôm 19-11 cho thấy ông Trump nhắm mắt ít nhất 10 giây khi ông Tập nói về tầm quan trọng của thương mại tự do và cởi mở.

Ngay sau đó, máy quay chuyển sang Thủ tướng Canada Mark Carney đang chăm chú lắng nghe và ghi chép.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều bình luận cho rằng Tổng thống Mỹ ngủ gật.

Đây không phải lần đầu ông Trump đối mặt với nghi vấn này. Trong năm nay, ông từng được ghi hình nhắm mắt tại một số cuộc họp ở Phòng Bầu dục, sự kiện của "Hội đồng Hòa bình" và các hoạt động tưởng niệm.

Tuy nhiên, ông và Nhà Trắng nhiều lần bác bỏ nhận định rằng ông ngủ gật trong lúc làm việc.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal hồi đầu năm, ông Trump giải thích đôi khi ông nhắm mắt để thư giãn hoặc bị máy ảnh ghi lại đúng lúc ông chớp mắt.

"Tôi chỉ nhắm mắt thôi. Làm vậy rất thư giãn. Đôi khi họ chụp ảnh đúng lúc tôi chớp mắt và bắt được khoảnh khắc ấy", ông Trump nói.