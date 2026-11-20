Ông Trump lên chuyên cơ Air Force One rời Thâm Quyến sau khi tham dự Hội nghị APEC ngày 19-11 - Ảnh: AP

“Đó là một hội nghị tuyệt vời và rất quan trọng. Chúng tôi đã xây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời.

Các cuộc gặp đều tốt đẹp, nhưng các cuộc gặp hai bên và ba bên cuối cùng thì thật sự đáng kinh ngạc, vô cùng đáng kinh ngạc”, Tổng thống Donald Trump nói với NBC News trên chuyên cơ Air Force One, ám chỉ đến cuộc gặp hai bên và ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ đã hào phóng chấm Hội nghị Thượng đỉnh APEC 12 điểm trên thang điểm từ 0 đến 10.

Tổng thống Trump cho biết các nhà lãnh đạo APEC đã thảo luận về cuộc xung đột tại Iran, tuy nhiên cuộc chiến tại Ukraine mới là “chủ đề chính” được bàn luận.

“Cuối cùng, các bên vẫn phải ngồi vào bàn đàm phán. Tôi nghĩ Tổng thống Putin muốn cuộc xung đột kết thúc”, nhà lãnh đạo Mỹ nói với truyền thông.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ tiến hành thêm các đợt không kích mới nhằm vào Iran, ông chủ Nhà Trắng trả lời: “Tôi sẽ trao đổi với các bạn về vấn đề này sau khi năm mới bắt đầu. Chúng ta vẫn còn thời gian”.

Trong cuộc phỏng vấn khác với Axios, Tổng thống Trump cho hay ông “không vội” đưa ra bất kỳ quyết định nào về Iran.

Về cuộc gặp với ông Tập, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạt động xuất khẩu nông sản của Mỹ. Theo ông, nông dân Mỹ có thể hưởng lợi từ những cuộc gặp này.

Sau cuộc gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung Quốc, Tổng thống Trump nói rằng việc đạt được một thỏa thuận chung nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân sẽ rất khó khăn, nhưng ông sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mục tiêu này.

“Tôi rất ủng hộ ý tưởng đó, nhưng xét về khía cạnh đàm phán thực tế, đây là một việc rất khó để tôi thực hiện trên cương vị tổng thống”, ông nói với truyền thông.

Theo Hãng tin Reuters, một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump trong chuyến công du lần này là khởi động các cuộc đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Vào khoảng 18h45 ngày 19-11 (giờ Trung Quốc), chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Trump đã rời Thâm Quyến, Trung Quốc để trở về Mỹ. Theo trang Defence Blog, các tài khoản theo dõi máy bay quân sự ghi nhận Air Force One cùng những máy bay Boeing 747 tháp tùng đã bay qua khu vực không phận Nhật Bản và đang hướng đến Căn cứ Liên hợp Andrews, ngoại ô thủ đô Washington. Hiện Nhà Trắng chưa công bố giờ hạ cánh cụ thể.