Ông Trump trao tặng Huân chương Khoa học quốc gia cho nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang hồi tháng 10, không lâu trước khi bê bối liên quan đến ông Huang bùng nổ - Ảnh: AFP

Ông Trump muốn cựu CEO Nvidia được "cơ hội thứ hai"

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20-11 (giờ địa phương), một trợ lý của Thượng nghị sĩ Mỹ Tim Scott khẳng định cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang đã đồng ý ra điều trần công khai trước Thượng viện Mỹ.

Các nghị sĩ đang làm rõ quan hệ tình cảm ngoài luồng giữa ông Huang với bà Alice Huang - người bị nghi là gián điệp Trung Quốc, cũng như nghi vấn chip AI của Nvidia bị đưa sang nước này.

Đây sẽ là lần điều trần công khai đầu tiên của ông Huang kể từ khi từ chức CEO Nvidia ngày 12-11. Ông Huang cũng đã nhận lời phỏng vấn kín với ba ủy ban Hạ viện vào ngày 1-12.

Cùng ngày 20-11, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bênh vực ông Huang là "người tốt nhưng có vài quyết định sai lầm".

"Tôi rất muốn thấy Jensen được trao cơ hội thứ hai", ông Trump tuyên bố, nhấn mạnh Nvidia nên đưa nhà đồng sáng lập công ty trở lại ghế "thuyền trưởng".

Đáng chú ý, ông Trump nói đã bàn về ông Huang với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trái với khẳng định trong buổi họp báo ngay trước đó của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Nvidia bị điều tra về hoạt động kế toán

Nvidia đang đối mặt giai đoạn khó khăn nhất trong vài năm gần đây, khi giá trị cổ phiếu công ty đi xuống 1/3 trong thời gian ngắn - Ảnh: REUTERS

Reuters vừa dẫn lời hai nguồn thạo tin khẳng định Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang điều tra các hoạt động kế toán của Nvidia.

Trước đó tờ Wall Street Journal ngày 17-11 đưa tin về cuộc điều tra, nhưng chưa nêu rõ trọng tâm.

Theo các nguồn tin của Reuters, bộ phận thực thi của SEC đang xem xét các vấn đề kế toán tiềm ẩn tại tập đoàn. Reuters lưu ý việc bị điều tra không đồng nghĩa với có sai phạm.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 13% trong phiên 20-11. Tổng cộng, kể từ khi bê bối của cựu CEO Jensen Huang nổ ra, cổ phiếu của công ty bán dẫn lớn nhất thế giới đã mất hơn 1/3 giá trị.

Một chi tiết đang bị báo chí soi lại là việc Nvidia năm ngoái đổi cách báo cáo doanh thu theo khu vực, tính theo trụ sở khách hàng, thay vì địa chỉ thanh toán.

Thay đổi này khiến Singapore biến mất khỏi bảng phân tích, dù theo Financial Times, doanh số tại đây đã tăng lên gần một nửa doanh thu toàn cầu.

Công ty Megaspeed mà bà Alice Huang - nhân tình của ông Jensen Huang và là người bị nghi là gián điệp Trung Quốc - có trụ sở tại Singapore và là một khách hàng lớn có thâm niên với Nvidia.

Cổ phiếu Anthropic lao dốc, "gáo nước lạnh" cho cơn sốt AI

Phiên IPO kỷ lục của Anthropic kết có phần buồn, khi giá trị cổ phiếu giảm tận 8,5% so với khi mở phiên - Ảnh: AFP

Chiều 20-11, mã cổ phiếu của Anthropic (công ty làm ra công cụ Claude AI) cho thấy dấu hiệu hụt hơi và đóng cửa ở mức 88,91 USD, giảm 8,5% so với phiên trước, sát giá IPO 83 USD.

Trước đó chỉ một ngày, Anthropic đã huy động 93,5 tỉ USD, vượt SpaceX (85,7 tỉ USD) để trở thành thương vụ chào báo cho công chúng lần đầu (IPO) lớn nhất lịch sử. Là hãng AI lớn đầu tiên lên sàn, Anthropic được xem là phép thử cho bong bóng AI đang ngày một phình to.

Tuy nhiên màn ra mắt hoành tráng trên đã không thể ngăn được xu hướng đi xuống của các mã công nghệ, đặc biệt mã liên quan AI.

Trong phiên 20-11, cổ phiếu Nvidia tụt khoảng 14%, Meta gần 6%, Amazon khoảng 4% và Microsoft 3%.

"Tôi không nghĩ nhà đầu tư tin rằng công ty, ban lãnh đạo hay mô hình kinh doanh có gì sai. Tôi nghĩ họ chỉ đang hoài nghi thị trường này", ông Robert Pavlik, quản lý danh mục cấp cao tại Dakota Wealth, nhận định.

Giới đầu tư lo ngại khoản chi cho AI, có thể vượt 1.000 tỉ USD năm nay, chưa sinh lời đủ nhanh. Nhiều người cũng đang cân nhắc liệu mức định giá gấp khoảng 40 lần doanh thu của Anthropic có bền vững.

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa trước Giáng sinh

Theo Reuters, Quốc hội Mỹ chỉ còn ba tuần để đạt thỏa thuận ngân sách trước khi nguồn tài trợ hiện hành hết hạn sau ngày 11-12. Nguyên nhân chính đến từ chia rẽ về cuộc chiến với Iran và yêu cầu chi thêm 350 tỉ USD cho Lầu Năm Góc của ông Trump.

Gói ngân sách lưỡng đảng cần 60/100 phiếu tại Thượng viện. Phe Dân chủ đang chia rẽ về việc có nên gắn ngân sách với điều khoản hạn chế ông Trump dùng vũ lực với Iran, kể cả khi phải chấp nhận đóng cửa chính phủ, hay không.

"Trở ngại lớn là chúng tôi không muốn tài trợ cho chiến tranh, cũng không muốn đóng cửa chính phủ. Giải quyết thế nào đây?", Thượng nghị sĩ Peter Welch (Vermont) chia sẻ.

Ngược lại, Dân biểu Rosa DeLauro (Đảng Dân chủ) phản đối việc để chính phủ nước này bị đóng cửa lần nữa: "Đóng cửa chính phủ không chấm dứt được chiến tranh".

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (Đảng Cộng hòa) cho biết đã có "một số cuộc trao đổi tốt", nhưng chưa có thỏa thuận nào được lập.

Nếu thất bại, đây sẽ là lần đóng cửa chính phủ một phần thứ tư trong nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Thêm dấu hiệu bất đồng giữa ông Trump và ông Vance

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Thụy Sĩ, nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran - Ảnh: AFP

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20-11, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã né câu hỏi liệu ông có ra lệnh tấn công Iran nếu ở cương vị Tổng thống hay không.

Khi được hỏi, ông Vance chỉ khẳng định quyết định tấn công Iran hồi tháng 2 là của ông Trump, còn nhiệm vụ của mình là "ủng hộ Tổng thống Mỹ".

Câu trả lời trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều rạn nứt giữa Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ. Ông Trump muốn cấp phó khẳng định các đòn tấn công là cần thiết, nhưng đến nay ông Vance đang cố gắng né tránh nó.

Trước đó sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa kỳ, ông Vance từng viết trên mạng xã hội: "Lý do chúng ta thua là chiến tranh".

Nhiều người coi đây là dấu hiệu ông muốn tách hình ảnh bản thân khỏi ông Trump khi tính chuyện tranh cử Tổng thống vào năm 2028.

Đáp lại, ông Trump cho biết không phật ý, nhưng bài viết thiếu một điều quan trọng: thừa nhận đòn tấn công là cần thiết và ông Vance cũng sẽ quyết định như vậy.

"Người làm việc cho tôi có quyền có quan điểm riêng", ông Trump khẳng định.

Ông Vance vốn phản đối cuộc chiến và từng dẫn dắt đàm phán hòa bình, nhưng ông Trump đã hủy các nỗ lực này.

Ông Trump tuyên bố sẵn sàng tấn công Iran

Ông Trump phát biểu tại Hồ Phản chiếu ngày 2-11 - Ảnh: AFP

Theo Reuters, ngày 20-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi vừa tuyên bố lằn ranh đỏ của Tehran trong đàm phán với Mỹ là uranium đã làm giàu không được rời khỏi Iran, dù ông tin vẫn có thể đạt "một giải pháp công bằng".

Trả lời báo Iran, ông Araqchi nói Tehran muốn Mỹ đảm bảo sự nghiêm túc trước khi tiến xa hơn. Iran cũng muốn hướng tới một thỏa thuận bảo đảm không còn chiến tranh nữa.

Cùng ngày, tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Họ muốn thỏa thuận, nhưng không muốn một thỏa thuận mà tôi chấp nhận được".

Ông còn chỉ trích lãnh đạo Iran "lừa bịp thiên hạ suốt 51 năm" và khẳng định sẵn sàng tấn công Iran lần nữa.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt bốn người Iran bị cáo buộc làm "người ủy thác dầu mỏ", thu tiền bán dầu lậu để giúp Tehran né trừng phạt và lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ.

Đây là một phần chiến dịch gây sức ép buộc Iran ngừng tấn công tàu biển vùng Vịnh và mở lại eo biển Hormuz.

Vượt biển thảm khốc Ảnh chụp từ trên cao cho thấy phần xác còn lại của một chiếc thuyền gỗ gặp nạn trên biển ở Lompoul (Senegal). Trước đó ngày 8-11, lực lượng cứu hộ cho biết chiếc thuyền nhỏ chở người di cư đã chìm ngoài khơi tây bắc Senegal, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng - Ảnh: AFP