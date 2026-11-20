Drone của Nga bay trên bầu trời Kiev, Ukraine ngày 30-9-2026 - Ảnh: AFP

Thông tin trên do trang tin điều tra Texty của Ukraine cung cấp và được báo The Kyiv Independent dẫn lại ngày 20-11.

Theo Texty, hơn 630 drone Nga xuất hiện trên bầu trời thủ đô Kiev trong giai đoạn từ ngày 1-8 đến 20-10-2026, gấp đôi số lượng ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích của trang tin này cho thấy các drone Nga đã bay tổng cộng hơn 19.000 km trên bầu trời Kiev trong ba tháng từ tháng 8 đến tháng 10-2026, gấp bốn lần con số 4.300 km được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025. Được biết nửa vòng Trái đất dài khoảng 20.000km.

Quãng đường bay của từng drone trên bầu trời Kiev cũng tăng lên. Khoảng cách trung bình mỗi chiếc bay qua thành phố này tăng từ 17km trong năm 2025 lên 30,5km trong năm nay.

Phân tích của Texty dựa trên việc dựng lại lộ trình bay của drone từ các thông tin do những kênh theo dõi hoạt động trên không đăng tải.

Đáng chú ý, phân tích chỉ tính quãng đường drone bay trong phạm vi thành phố Kiev, không tính quãng đường bay bên ngoài thủ đô.

Việc Matxcơva sử dụng ngày càng nhiều drone trang bị động cơ phản lực, có tốc độ nhanh hơn và khó đánh chặn hơn do thay đổi đường bay, giúp nhiều chiếc vượt qua hệ thống phòng không Ukraine và bay qua thủ đô Kiev.

Ukraine đang đẩy nhanh việc phát triển các drone đánh chặn có tốc độ cao hơn, đồng thời điều chỉnh hệ thống tác chiến điện tử để đối phó với đội drone Shahed trang bị động cơ phản lực của Nga.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Thời gian qua Matxcơva cho biết các drone Ukraine cũng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo Đài RT, ngày 20-11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự Ukraine tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Kiev.

Không quân Ukraine thông tin lực lượng Nga đã phóng hàng loạt tên lửa và ít nhất 404 drone. Theo số liệu sơ bộ, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 462 mục tiêu, gồm 3 tên lửa đạn đạo, 79 tên lửa hành trình và 380 drone của đối phương, trong đó có các drone Shahed, Gerbera và một số loại khác.