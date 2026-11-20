Sĩ quan thuộc lực lượng Cảnh sát và Biên phòng Estonia tuần tra dọc biên giới với Nga gần Saatse, Estonia hôm 17-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Tass của Nga, Chính phủ Estonia hôm 20-11 thông báo sẽ đóng các cửa khẩu biên giới với Nga trong ít nhất 6 tháng kể từ ngày 1-12, vì lý do an ninh.

Estonia là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong xung đột Nga - Ukraine.

Hiện có 5 cửa khẩu cho phép người dân qua lại biên giới giữa Nga và Estonia, Hãng tin Reuters cho biết.

Kế hoạch đóng biên giới từng được Estonia đề cập trong tuần này, sau khi Tallinn nghi ngờ tình báo quân đội Nga đứng sau hành động phá hoại nhằm vào Threod Systems - công ty quốc phòng chuyên sản xuất máy bay không người lái của nước này. Tám người đã bị bắt giữ trong vụ việc.

Chính phủ Estonia ngày 20-11 nhấn mạnh quyết định đóng biên là phản ứng trước điều họ xem là "hành động thù địch" của Nga đối với Estonia, cũng như các quốc gia châu Âu khác.

"Tại Estonia, các công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng đã bị tấn công hai lần trong năm nay. Theo Cơ quan An ninh nội địa Estonia, những đối tượng trong cả hai vụ việc đều là các đặc vụ thuộc cơ quan tình báo Nga", tuyên bố cho biết thêm.

Nga chưa lên tiếng chính thức về quyết định nêu trên của Estonia.

Trước đó vào hôm 16-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc tình báo quân đội Nga đứng sau vụ phá hoại công ty quốc phòng của Estonia, gọi đây là những tuyên bố "vô căn cứ" và không có bằng chứng.

Nga cũng nhiều lần lên tiếng bác các cáo buộc tương tự từ các quốc gia châu Âu.

Cũng trong ngày 20-11, Ba Lan tố 3 vật thể của Nga đã vi phạm không phận nước này, một trong số đó là tên lửa Kh-101.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, hai vật thể còn lại bị nghi ngờ là tên lửa và máy bay không người lái sử dụng động cơ phản lực. Nga chưa lên tiếng về vụ việc này.