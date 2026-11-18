Cambridge chọn "human" (con người) làm từ của năm 2026 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP ngày 18-11, Từ điển Cambridge đã chọn "human" (con người) làm từ của năm 2026. Cambridge dùng từ này để chỉ những phẩm chất, khuyết điểm và cảm xúc đặc trưng của con người khi phân biệt với thần thánh, động vật hay máy móc.

Bà Francesca Woodward, thành viên ban lãnh đạo Nhà xuất bản Đại học Cambridge, nói với AFP rằng "human" phản ánh đúng tinh thần của năm 2026, khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh và kéo theo nhiều lo ngại về hệ lụy của công nghệ này.

Theo bà Woodward, nỗi lo AI có thể thay thế công việc đã khiến nhiều người nghiêm túc suy ngẫm về câu hỏi thế nào là con người, đồng thời tự nhắc mình về ý nghĩa của từ này.

"Human" vượt qua nhiều ứng viên liên quan đến AI và đời sống trực tuyến để trở thành từ của năm. Các nhà biên soạn từ điển cũng ghi nhận những cách nói như "human-made" (do con người làm ra) và "human author" (tác giả là con người) xuất hiện thường xuyên hơn.

Ông Tom McClelland, nhà triết học tại Đại học Cambridge, mô tả từ "human" là một lựa chọn "thực sự thú vị", bởi đây thể hiện cách chúng ta hiểu về nhân loại đang thay đổi.

"Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu sự khác biệt giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo, giữa những sinh vật sống như chúng ta và những sinh vật nhân tạo mà chúng ta tạo ra. Điều gì làm nên sự khác biệt đó, liệu đó là ý thức, sự sáng tạo hay lòng trắc ẩn?", ông đặt câu hỏi.

Ngoài ra, theo AFP, một số từ vựng đã được bổ sung vào từ điển năm 2026, trong đó có "aura farming", chỉ việc cố tạo phong thái cuốn hút để người khác ngưỡng mộ, và "looksmaxing", chỉ nỗ lực cải thiện ngoại hình để trông hấp dẫn nhất có thể. Cambridge cũng đưa "FOBO", viết tắt của "fear of becoming obsolete" (nỗi sợ trở nên lỗi thời), vào nhóm từ đáng chú ý trong năm tới. Cụm từ này gắn với nỗi lo công việc của một người có thể bị AI thay thế. Dữ liệu tra cứu trên trang web là một trong những căn cứ Cambridge sử dụng để chọn từ của năm và quyết định bổ sung từ mới.