Cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang - Ảnh: AP

"Ủy ban Ngân hàng đang liên lạc với ông Jensen Huang về lần ra điều trần sắp tới của ông trước ủy ban" - Politico dẫn lời phát ngôn viên của ông Scott.

Thượng nghị sĩ Scott đã kêu gọi cả ông Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ra làm chứng trước ủy ban này trong một phiên điều trần công khai.

Ngày diễn ra phiên điều trần vẫn chưa được ấn định. Ban đầu, Thượng nghị sĩ Scott đã yêu cầu cựu CEO Nvidia ra điều trần vào ngày 3-12.

Một phát ngôn viên Bộ Thương mại Mỹ trước đó cho biết Bộ trưởng Lutnick "đã chủ động tự nguyện ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng để giải đáp các câu hỏi của họ".

Phát ngôn viên của ông Jensen Huang đã từ chối bình luận.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Jensen Huang công khai điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ. Trước đó, ông đã đồng ý tham gia một phiên điều trần kín tại Hạ viện.

Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Mỹ đều bày tỏ lo ngại rằng các công ty Trung Quốc đã tiếp cận được công nghệ bán dẫn tiên tiến thông qua các mối quan hệ của ông Huang.

Ủy ban Ngân hàng có thẩm quyền giám sát chính sách kiểm soát xuất khẩu, vốn là trọng tâm trong các nỗ lực nhằm hạn chế các lô hàng chip tiên tiến do Nvidia sản xuất được chuyển sang Trung Quốc và các quốc gia bị chỉ định khác.

Ngoài ra, báo Wall Street Journal ngày 17-11 dẫn nguồn thạo tin cho biết Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang tiến hành điều tra Nvidia sau khi ông Jensen Huang từ chức CEO vào tuần trước vì bê bối tình ái.

Trong ngày 17-11, ông Jensen Huang cho biết kể từ khi rời vị trí CEO, ông đã nhận được rất nhiều lời kêu gọi từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của Nvidia mong muốn ông trở lại lãnh đạo công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia Harvey Jones sau đó cho biết công ty không có ý định khôi phục chức vụ CEO cho ông Jensen Huang.

HĐQT Nvidia đã thông báo mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và nữ doanh nhân Alice Huang - người được cho là nhân tình của ông, và bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc gián điệp này.