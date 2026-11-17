Cựu CEO Nvidia Jensen Huang trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tham dự buổi tiếp đón cộng đồng AI tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 16-7 - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-11, Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Hội đồng quản trị Tập đoàn sản xuất chip Nvidia hiện không xem xét phương án đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO), bất chấp chiến dịch kêu gọi ông tái nhiệm ngày càng lan rộng.

"Hội đồng quản trị Nvidia không cân nhắc việc đưa ông Jensen Huang trở lại", một nguồn tin am hiểu vấn đề khẳng định.

Ông Huang đã từ chức sau các bê bối tình ái với nhân viên và nghi vấn liên quan đến tình báo Trung Quốc.

Làn sóng ủng hộ vị cựu CEO diễn ra khi các cơ quan tình báo Mỹ vẫn đang nỗ lực xác định mức độ liên hệ của bà Alice Huang - doanh nhân Trung Quốc được cho là có quan hệ tình cảm với ông Jensen Huang - với Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc, cũng như những thông tin bà có thể đã chuyển cho Bắc Kinh.

Theo các nguồn tin, bằng chứng thu thập được đến nay cho thấy bà nhiều khả năng là một nguồn tin tình báo (người cung cấp thông tin) hơn là một điệp viên được đào tạo bài bản.

Sự bất định này khiến giới đầu tư chia rẽ về tương lai của ông Huang, đồng thời làm quá trình tìm kiếm người kế nhiệm càng thêm phức tạp. Việc thuyết phục các nhà đầu tư lớn đồng ý phục chức cho ông cũng được đánh giá là rất khó khăn.

Một nhà đầu tư tổ chức đang nắm giữ cổ phiếu Nvidia cho biết họ sẽ rất thận trọng trước kịch bản ông Huang quay lại. Nhà đầu tư này viện dẫn việc nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Apple hay Microsoft vẫn phát triển rực rỡ sau khi các CEO có tầm nhìn chiến lược rời đi.

Ông Richard Windsor, nhà nghiên cứu công nghệ độc lập, nhận định các nhà đầu tư tổ chức lớn của Nvidia sẽ phản đối việc đưa ông Huang trở lại khi các cuộc điều tra chưa ngã ngũ, do rủi ro pháp lý và sự bất ổn mà quyết định này có thể gây ra.

"Họ cực kỳ e ngại rủi ro", ông Windsor nói. Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ quan điểm cá nhân rằng về lâu dài, cổ đông Nvidia sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu ông Huang quay lại nhờ mạng lưới quan hệ sâu rộng mà ông đã xây dựng với khách hàng và các nhà cung ứng.

Trong một báo cáo phân tích, các chuyên gia của Tập đoàn quản lý đầu tư T. Rowe Price nhận định cuộc chuyển giao quyền lực lần này có thể đòi hỏi một cấu trúc tổ chức mới, chứ không đơn thuần là thay thế một cá nhân lãnh đạo.