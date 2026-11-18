Cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp trực tuyến với các nhà đầu tư ngày 17-11, ông Jones cho biết Tập đoàn sản xuất chip Nvidia đã thuê công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao Heidrick & Struggles để dẫn dắt quá trình tìm kiếm giám đốc điều hành (CEO) mới, theo Hãng tin Reuters.

"Toàn bộ thành viên HĐQT Nvidia đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Jensen Huang và không có ý định đưa ông trở lại vị trí CEO" - Chủ tịch Jones khẳng định.

Ông Jones nói thêm HĐQT sẽ không đề cập đến những tình tiết dẫn đến việc ông Huang từ chức trong cuộc họp này và sẽ cung cấp thêm thông tin vào thời điểm thích hợp.

Trước đó, cùng ngày, tỉ phú Jensen Huang đã có những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi ông từ chức CEO Nvidia.

Ông Jensen Huang cho biết kể từ khi rời vị trí CEO, ông đã nhận được rất nhiều lời kêu gọi từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của Nvidia mong muốn ông trở lại lãnh đạo công ty.

"Nếu HĐQT nhận thấy việc tôi trở lại là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, công ty và cả nước Mỹ, tôi sẽ rất vinh dự được đáp lại những lời kêu gọi đó và đảm nhiệm lại vị trí CEO" - vị tỉ phú nói.

Vị tỉ phú cũng thừa nhận đã gây ra nhiều vấn đề cho HĐQT và bày tỏ sự hối tiếc.

"Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập do HĐQT tiến hành" - ông nói thêm.

Ngày 12-11, tỉ phú Jensen Huang thông báo từ chức CEO Nvidia giữa bê bối ngoại tình. Nvidia sau đó cho biết Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền trong thời gian tập đoàn tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

HĐQT Nvidia đã thông báo mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa ông Jensen Huang (63 tuổi) và nữ doanh nhân Alice Huang - người bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc gián điệp này.