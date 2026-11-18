Logo của Tập đoàn Apple - Ảnh: REUTERS

Theo nền tảng Downdetector, khoảng 12h20 trưa 17-11 (giờ miền đông Mỹ), nền tảng này ghi nhận khoảng 2.300 báo cáo lỗi liên quan đến Apple Pay và 1.800 báo cáo về sự cố iCloud.

Apple Pay là dịch vụ thanh toán trên các thiết bị Apple, trong khi iCloud cho phép người dùng lưu trữ hình ảnh, ứng dụng và dữ liệu trực tuyến, Hãng Reuters đưa tin.

Sau sự cố, Apple cho biết một bản cập nhật nội bộ vào sáng 17-11 đã gây gián đoạn một số dịch vụ. Đại diện hãng xác nhận nhiều hệ thống đã hoạt động trở lại và công ty đang nỗ lực khôi phục những hệ thống còn lại trong thời gian sớm nhất.

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa các hệ thống còn lại hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất” - đại diện Apple cho biết.

Apple khẳng định sự cố không bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng. Hãng chưa công bố đầy đủ số lượng người dùng bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, mạng lưới liên lạc nội bộ tuyệt mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cũng gặp sự cố, ảnh hưởng đến một số hệ thống nội bộ. NSA cho biết sự cố xảy ra trong quá trình bảo trì định kỳ theo kế hoạch, khiến hệ thống bị suy giảm hiệu suất tạm thời.

Các sự cố xảy ra sau hàng loạt trục trặc công nghệ tại Mỹ trong những ngày gần đây, liên quan Microsoft, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), Hãng hàng không United Airlines và Ngân hàng JPMorgan Chase. Các đơn vị liên quan đều cho biết chưa có bằng chứng về tấn công mạng.

Theo tờ New York Times, bà Chetrice Romero, cố vấn an ninh mạng cấp cao tại Công ty luật Ice Miller (Mỹ), nhận định rằng các sự cố sập hệ thống công nghệ không phải là chuyện mới, nhưng tuần vừa qua thực sự bất thường vì hiếm khi chứng kiến tình trạng này xảy ra đồng loạt ở nhiều tập đoàn lớn đến vậy.

"Điều này thực sự phản ánh mức độ phụ thuộc của chúng ta vào công nghệ trong mọi khía cạnh, dù là cho mục đích cá nhân hay trong các hoạt động kinh doanh" - bà Romero cho hay.

Theo bà, những sự cố quy mô lớn vừa qua là lời nhắc nhở thiết thực để các doanh nghiệp và cá nhân tự kiểm tra lại khả năng ứng phó khi công nghệ ngừng hoạt động, đặc biệt là khi tình trạng này kéo dài hơn vài giờ hoặc vài ngày.