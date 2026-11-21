Trợ lý của Tổng thống Donald Trump, bà Natalie Harp, và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đi theo ông Trump từ trực thăng Marine One vào Nhà Trắng sau khi đến Washington D.C, Mỹ ngày 19-11-2026 - Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh CNBC ngày 20-11, người dẫn chương trình Sara Eisen đặt câu hỏi: "Trong lúc này ông vẫn phải sống tại một căn cứ quân sự vì những lời đe dọa sao?".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đáp: "Đúng vậy".

Tuy nhiên, vị bộ trưởng nhấn mạnh ông sẽ "không để người Iran làm mình phải run sợ".

"Nếu người Iran nhắm vào tôi, điều đó có nghĩa là họ đang chịu sức ép. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép lên họ" - ông Bessent nói.

Bộ trưởng Bessent chia sẻ thêm: "Như tôi từng nói, thật đáng tiếc khi một biên tập viên thiếu trách nhiệm của báo Wall Street Journal đã công bố bức ảnh chụp nhà riêng của tôi kèm thông tin định vị địa lý ngay trong ngày tôi mua căn nhà đó.

Nhưng dù sao, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Cuộc sống tại căn cứ quân sự vẫn tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép lên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho đến khi họ sẵn sàng tuân thủ một thỏa thuận".

Hôm 10-11, báo New York Times dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gần đây đã rời nhà riêng, chuyển đến sinh sống tại một căn cứ quân sự sau khi bị phía Iran đe dọa tính mạng.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ kết luận rằng âm mưu của Iran nhắm vào các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ đã bước sang giai đoạn chuẩn bị sâu hơn. Nhận định này một phần dựa trên thông tin tình báo về những lời đe dọa nhằm vào ông Bessent.

Kể từ tháng 8, ông Bessent dẫn dắt chiến dịch gây sức ép kinh tế nhằm cô lập Iran về tài chính, thông qua việc siết chặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế các tuyến thương mại.

Vai trò này khiến ông trở thành một trong những quan chức trong chính quyền Mỹ mà Iran muốn nhắm tới nhất, theo các nguồn tin.

Mức độ nghiêm trọng của những lời đe dọa nhằm vào ông Bessent hiện chưa rõ. Các quan chức Mỹ lưu ý rằng khả năng Iran tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn trên lãnh thổ Mỹ và các vùng lãnh thổ khác ở nước ngoài còn hạn chế.