Logo Nvidia và bo mạch chủ máy tính - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-11, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt xuất khẩu sang Trung Quốc gần 900.000 chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến do các hãng Nvidia và AMD sản xuất, trong giai đoạn từ tháng 12-2025 đến tháng 5-2026.

Ủy ban lưu ý trong tổng số 879.000 chip được Bộ Thương mại Mỹ cấp phép, Alibaba nhận 75.000, Tencent 150.000, Baidu 43.000 và BYD 4.000. Cả bốn doanh nghiệp này đều nằm trong danh sách các công ty bị Lầu Năm Góc cáo buộc nhận hậu thuẫn từ quân đội Trung Quốc.

Quyết định công bố một cách bất thường dữ liệu cấp phép xuất khẩu chip diễn ra khi chính quyền ông Trump đang chịu giám sát gắt gao, sau khi có thông tin về mối quan hệ tình cảm giữa cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang với một người bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc.

Vụ việc khiến hoạt động bán chip AI của Nvidia sang Trung Quốc tiếp tục thu hút sự chú ý, đồng thời làm dấy lên những lời kêu gọi Washington cứng rắn hơn với Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghệ.

Tài liệu cho thấy các doanh nghiệp đã đề nghị cấp phép xuất khẩu hơn 3,4 triệu chip sang Trung Quốc trong giai đoạn nêu trên, gồm dòng chip H200 của Nvidia và dòng chip tương đương MI325X của AMD.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu giấy phép trong số này đã được hiện thực hóa thành lô hàng xuất sang Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ khẳng định cách tiếp cận đối với việc cấp phép chip H200 "dựa trên quy định được công bố trên Công báo liên bang vào tháng 1-2026, trong đó áp đặt các yêu cầu bổ sung đáng kể liên quan đến an ninh quốc gia đối với bên nộp đơn xin cấp phép để đủ điều kiện được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, thay vì mặc định từ chối".

Ông Chris McGuire, cựu quan chức Mỹ và là chuyên gia về cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung, nhận định: "Việc có tới hơn 30% số chip AI gửi sang Trung Quốc được chuyển đến các công ty mà Bộ Chiến tranh đã xác định là doanh nghiệp quân sự Trung Quốc là điều đáng kinh ngạc, đặt ra câu hỏi liệu Bộ Thương mại có tiến hành bất kỳ cuộc rà soát an ninh quốc gia nghiêm túc nào trước khi phê duyệt những giấy phép này hay không".

Nvidia thông báo các giấy phép được phê duyệt "phải tuân theo các điều kiện nghiêm ngặt và giới hạn về số lượng", đồng thời nhấn mạnh "mặc dù đã nhận được một số giấy phép, chúng tôi đã ngừng xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc kể từ đó".

Về phía AMD, hãng khẳng định "tuân thủ các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Mỹ, đồng thời duy trì các quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự tuân thủ trên toàn bộ hoạt động toàn cầu của công ty".

Các công ty Alibaba, Tencent, Baidu, BYD, Bộ Thương mại Mỹ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Hãng tin Reuters.