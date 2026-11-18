H200 là một trong những dòng chip AI mạnh nhất của Nvidia - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Bloomberg, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 17-11, quyền giám đốc điều hành Nvidia Colette Kress cho biết công ty đã ngừng xuất khẩu các sản phẩm chip dành cho trung tâm dữ liệu thuộc dòng Hopper sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra dù Nvidia đã được Chính phủ Mỹ cấp phép bán dòng chip H200 thuộc thế hệ Hopper cho khách hàng Trung Quốc từ năm 2025.

Trong quý 3, Nvidia ghi nhận doanh thu 2,4 tỉ USD từ các sản phẩm Hopper được cấp phép xuất khẩu sang thị trường này.

Tuy nhiên, bà Kress xác nhận Nvidia không còn vận chuyển các sản phẩm trên sang Trung Quốc, đồng thời không đưa doanh thu từ hoạt động này vào dự báo kết quả kinh doanh trong thời gian tới.

Bà không giải thích nguyên nhân cho quyết định trên. Dù vậy, động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng kể đối với một doanh nghiệp đã dành nhiều năm vận động Washington nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc như Nvidia.

Trước đây, ông Jensen Huang, người vừa bị cách chức giám đốc điều hành Nvidia vào tuần trước sau những bê bối liên quan đến đời tư, là một trong những tiếng nói tích cực nhất thúc đẩy hoạt động kinh doanh của hãng tại thị trường Trung Quốc.

Trước đó, trong năm 2025, Nvidia từng vận động chính quyền Tổng thống Trump cho phép xuất khẩu dòng chip Blackwell tiên tiến sang Trung Quốc nhưng không được chấp thuận.

Thay vào đó, ông Trump đã bật đèn xanh cho hãng bán chip H200 thuộc thế hệ cũ hơn. Quyết định này phần nào phản ánh mối quan hệ thân thiết giữa ông Trump và ông Huang.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Washington tiếp tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến nhằm hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ này của Trung Quốc.

Ngày 16-11, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố quy định mới yêu cầu giấy phép xuất khẩu đối với các sản phẩm này khi được chuyển đến 5 quốc gia gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Brazil, do lo ngại đây có thể trở thành những điểm trung chuyển chip sang Trung Quốc.

Washington cũng tìm cách ngăn doanh nghiệp Trung Quốc lách các hạn chế xuất khẩu bằng cách truy cập từ xa vào hệ thống chip AI của Mỹ đặt tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, tân chủ tịch hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones thừa nhận các yếu tố an ninh quốc gia đang làm thay đổi đáng kể thị trường của hãng.

Ông nhấn mạnh người kế nhiệm vị trí giám đốc điều hành Nvidia sẽ phải hết sức thận trọng khi ứng phó với những thách thức này.

Cũng trong ngày 17-11, Nvidia thông báo thành lập một ủy ban trực thuộc hội đồng quản trị, chuyên phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu.