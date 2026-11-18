Cựu CEO Nvidia Jensen Huang đến dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày 14-5 - Ảnh: AFP

Khoảng 200.000 người đã ký thư ngỏ mang hashtag #standwithjensen (tạm dịch: Đồng hành cùng Jensen), kêu gọi Nvidia đưa cựu CEO Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo khi nhiều ý kiến cho rằng ông Huang giữ vai trò quan trọng đối với thành công của Nvidia, sự phát triển của toàn ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và "khó có người thay thế", theo Đài CNN.

Tối qua ngày 17-11 (giờ Việt Nam), báo Wall Street Journal đưa tin ông Huang đã lần đầu lên tiếng sau những lùm xùm gần đây. Ông gửi lời cảm ơn những người ủng hộ, xin lỗi vì những "sai lầm nghiêm trọng" và cho biết sẵn sàng trở lại vị trí CEO nếu hội đồng quản trị yêu cầu.

Tuy nhiên ngay sau đó, hội đồng quản trị Nvidia ra thông báo sẽ không cân nhắc phương án đưa ông Huang trở lại, đồng thời nhất trí bác bỏ khả năng này và sẽ tìm người thay thế chính thức, theo Hãng tin AP đưa tin ngày 18-11.

Sự ủng hộ dành cho cựu CEO có lẽ không khó hiểu. Trong nhiều năm, ông Huang không chỉ đưa Nvidia trở thành nhà cung cấp chip AI hàng đầu mà còn xây dựng mạng lưới tài chính giúp các doanh nghiệp AI có tiền mua chip, thuê máy chủ và mở rộng trung tâm dữ liệu.

Nhưng chính chiến lược này cũng khiến Nvidia đối mặt với những rủi ro mà ban lãnh đạo mới có thể phải giải quyết.

Nvidia là "ông lớn" bảo lãnh ngành AI

Tờ Financial Times (FT) phân tích rằng ông Jensen Huang đã thúc đẩy nhiều thỏa thuận tài chính phức tạp, thường được gọi là "tài trợ vòng tròn" (circular financing).

Thông qua các khoản đầu tư, bảo lãnh và cam kết mua dịch vụ điện toán, Nvidia giúp những doanh nghiệp AI tiếp cận nguồn vốn để xây dựng hạ tầng và mua chính sản phẩm của Nvidia.

Trung tâm dữ liệu AI của Dịch vụ điện toán đám mây (AWS) ở bang Indiana (Mỹ), ngày 2-10-2025 - Ảnh: AFP

Một ví dụ đáng chú ý là thỏa thuận với SB Energy, doanh nghiệp được SoftBank hậu thuẫn, để xây dựng trung tâm dữ liệu cho OpenAI tại bang Ohio (Mỹ).

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Nvidia cam kết bảo lãnh khoản tín dụng lên tới 105 tỉ USD cho các chi phí thuê đất, điện và xây dựng hạ tầng của dự án. Nvidia chỉ phải thực hiện cam kết này nếu xảy ra một số điều kiện nhất định, chẳng hạn bên thuê không trả được tiền.

Chiến lược này giúp Nvidia hỗ trợ các công ty AI xây dựng hạ tầng, đồng thời tạo thêm khách hàng mua chip và dịch vụ của hãng. Nvidia cũng có cơ hội sở hữu cổ phần tại các công ty được đầu tư.

Tuy nhiên nếu các công ty AI kinh doanh không hiệu quả, trung tâm dữ liệu chậm tiến độ hoặc không trả được tiền, Nvidia có thể phải trả thay các khoản đã bảo lãnh và chịu thiệt hại từ các khoản đầu tư.

Theo nhà phân tích Tim Arcuri của Ngân hàng đầu tư UBS, việc Huang ra đi có thể khiến khoảng 50 tỉ USD bị rút khỏi hệ thống tài trợ vòng tròn này.

Trong bài phát biểu ngày 16-11, Thống đốc Fed Michael Barr thông tin các nghĩa vụ tài chính tiềm ẩn liên quan đến xây dựng hạ tầng AI đã vượt 3.000 tỉ USD. Các khoản này gồm tiền thuê, hợp đồng mua dịch vụ dài hạn và bảo lãnh chưa đến hạn.

Ông cảnh báo những cam kết tài chính thiếu minh bạch có thể khiến thị trường biến động mạnh khi nhà đầu tư mất niềm tin.

Có đánh mất thị trường châu Á?

Một vấn đề khác là hoạt động kinh doanh chip của Nvidia tại châu Á, đặc biệt liên quan đến Trung Quốc.

Ông Jensen Huang giới thiệu các sản phẩm AI mới của Nvidia tại sự kiện Nvidia GTC (diễn ra song song với triển lãm Computex 2026) ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) ngày 1-6 - Ảnh: AP

Cựu CEO Jensen Huang từng tìm cách thuyết phục chính quyền Mỹ cho phép Nvidia tiếp tục bán một số dòng chip AI cho Trung Quốc, dù vẫn đang bị Mỹ hạn chế xuất khẩu.

Nỗ lực của ông Huang đã giúp Nvidia nhận được sự đồng ý của chính quyền Tổng thống Donald Trump, để bán các dòng chip không thuộc loại mạnh nhất của hãng.

Tuy nhiên bê bối liên quan đến Megaspeed, doanh nghiệp bị nghi bán lại quyền tiếp cận chip Nvidia cho các đối tác Trung Quốc mà không được cấp phép, khiến hoạt động kinh doanh quốc tế của hãng bị chú ý nhiều hơn.

Theo Hãng tin Reuters ngày 16-11, chính quyền Mỹ tiếp tục siết kiểm soát khả năng tiếp cận từ xa các chip AI tiên tiến thông qua trung tâm dữ liệu đặt tại nước thứ ba. Những quy định mới hướng đến việc ngăn khách hàng Trung Quốc tiếp cận công nghệ Mỹ thông qua hạ tầng ở nước ngoài.

Nhà phân tích Tim Arcuri đánh giá rằng việc giảm doanh số tại Singapore và các thị trường khác ở Đông Nam Á có thể khiến doanh thu dài hạn của Nvidia giảm tới 10%.

Nvidia còn "sống khỏe"?

Dù ông Huang có ảnh hưởng lớn, những diễn biến kinh doanh mới nhất cho thấy Nvidia chưa mất đà tăng trưởng sau khi ông rời đi.

Trong báo cáo công bố ngày 17-11, Nvidia dự báo doanh thu quý tiếp theo đạt khoảng 130 tỉ USD. Đáng chú ý, dự báo này không tính đến doanh thu từ hoạt động kinh doanh chip điện toán trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc.

Giám đốc tài chính đang giữ vai trò CEO tạm quyền Nvidia Colette Kress - Ảnh: AFP

Đây là những số liệu cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm Nvidia vẫn rất lớn trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.

Bà Colette Kress, Giám đốc tài chính đang giữ vai trò CEO tạm quyền Nvidia, nêu công ty sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình sản phẩm và phục vụ khách hàng, đối tác.

Theo ông Jeffrey Sonnenfeld, chuyên gia lãnh đạo tại Trường Quản lý Yale, bà Kress từng phản đối một số khoản đầu tư mạo hiểm của Huang, nhất là vào các công ty điện toán đám mây AI vay nợ lớn.

Trong khi đó bà Nell Minow, Chủ tịch ValueEdge Advisors, nhận định việc đưa ông Huang trở lại có thể rủi ro hơn để ông ra đi. Bà lập luận Nvidia không thể duy trì tốc độ tăng trưởng quá nhanh mãi mãi. Áp lực tìm kiếm hướng kinh doanh mới để tiếp tục mở rộng có thể khiến CEO đưa ra những quyết định sai lầm.