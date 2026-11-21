Bài đăng của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trên nền tảng X ngày 20-11-2026 - Ảnh chụp màn hình X

Hôm 20-11, ông Dmitry Medvedev - cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - đã đăng lên nền tảng X bức ảnh cho thấy cuộc gặp ba bên giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đây là lần hiếm hoi lãnh đạo của Trung Quốc, Mỹ, Nga, ba cường quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, có cuộc gặp ba bên trực tiếp.

"Bức ảnh của tuần. Thế châu Âu đâu rồi?" - ông Medvedev bình luận trên nền tảng X.

Bức ảnh cho thấy ba nhà lãnh đạo ngồi ở ba vị trí quanh bàn tròn: ông Putin bên trái, ông Tập ở giữa và ông Trump bên phải. Phía bàn hướng về máy ảnh không có người ngồi.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Kỳ Lân Sơn Trang ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào hôm 19-11.

Ông Medvedev, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, là một trong những người có quan điểm cứng rắn với phương Tây nổi bật nhất tại Matxcơva. Ông thường xuyên chỉ trích Ukraine và châu Âu trên mạng xã hội.

Theo Hãng thông tấn Tass, ông Medvedev nhận định cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Trung - Mỹ - Nga đã xác lập vai trò dẫn dắt của ba nước trong việc định hình một cấu trúc mới cho an ninh quốc tế và châu Âu.

"Cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung - Mỹ - Nga, nguyên thủ của ba cường quốc toàn cầu quan trọng nhất, đã diễn ra. Vai trò dẫn dắt của họ trong việc định hình cấu trúc mới cho an ninh quốc tế và châu Âu, cũng như trong kiểm soát vũ khí và giải quyết các cuộc xung đột khu vực, đã được xác lập" - ông Medvedev viết trên mạng xã hội MAX của Nga.

Theo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, các nhà lãnh đạo châu Âu chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa trong các cuộc chiến, thay vì tìm cách dập tắt chúng.

Sau cuộc gặp hôm 19-11, ba nhà lãnh đạo Trung - Mỹ - Nga đã ra tuyên bố chung hướng tới hòa bình. Ba nguyên thủ đã trao đổi sâu rộng quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay, đồng thời cam kết duy trì ổn định chiến lược và an ninh quốc tế.