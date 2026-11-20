Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KYODO NEWS

Theo Đài NBC News, ngày 19-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích rằng ông quá bận trong chuyến công du châu Á lần này, đến mức không thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un như từng đề cập trước đó.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng hai bên có thể có cuộc trao đổi vào một thời điểm nào đó.

"Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn còn đó, nhưng chúng tôi đã không gặp nhau" - ông Trump nói. Phóng viên Gabe Gutierrez của NBC News cho biết ông Trump đã chia sẻ như vậy trong cuộc trò chuyện khi họ đang trên chuyến bay từ châu Á trở về Washington.

Trong tuần này, ông Trump tham dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Philippines, sau đó là cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

"Có quá nhiều cuộc họp. Việc đó sẽ không thể thu xếp được" - ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi sẽ có cuộc gặp vào một thời điểm nào đó".

Ông Trump từng ba lần gặp ông Kim trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Khi bay đến châu Á trong tuần này, ông đã đề cập khả năng tổ chức thêm một cuộc gặp song phương với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Các cuộc gặp trước đây giữa hai ông Trump - Kim đã không mang lại bước đột phá lớn. Triều Tiên vẫn tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân.

Đầu tháng 11, bà Kim Yo Jong, em gái quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau khi cơ quan này cho rằng Bình Nhưỡng đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỉ USD tài sản ảo từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đồng thời tuyên bố "không cần" đối thoại với Mỹ.

Bà Kim Yo Jong nói rằng cáo buộc của FBI cho thấy "chính sách thù địch của Mỹ" đối với Triều Tiên.

Việc bà bác bỏ khả năng đối thoại với Mỹ lúc đó diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên lề hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc vào tháng 11.

