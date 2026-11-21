Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ahmad Vahidi - Ảnh: AFP

Theo Đài Press TV ngày 20-11, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Ahmad Vahidi, tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2 đã không đạt được mục tiêu đề ra.

"Thế giới này sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ giết người và tội phạm gây tội ác tại Iran", ông Vahidi nói.

Ông nhắc lại những hành động mà Tehran cáo buộc Mỹ và Israel thực hiện, trong đó có vụ hạ sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và cuộc tấn công vào một trường học ở Minab khiến nhiều học sinh thiệt mạng.

"Chúng tôi đã vượt qua phần lớn cuộc chiến, nhưng phía trước vẫn còn một chặng đường dài", ông nói, đồng thời cho rằng những kết quả Iran đạt được được đến nay đã khiến đối phương rơi vào tâm trạng "thất bại, tuyệt vọng xen lẫn hoang mang".

Theo ông Vahidi, đối phương từng tin có thể khuất phục Iran chỉ trong vài ngày, song điều đó đã không xảy ra, dù lượng lớn đạn dược, máy bay và tàu sân bay đã được huy động.

"Đối phương chịu những thất bại về chính trị và ngoại giao, phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nước châu Âu, các quốc gia trong khu vực và cả những đồng minh khác", ông nói.

Tư lệnh IRGC khẳng định Hải quân Iran đã mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài vùng Vịnh và eo biển Hormuz, hiện diện ở khoảng cách 500km và xa hơn trên vùng biển quốc tế.

"Các lực lượng nước ngoài không muốn tiến vào phạm vi cách Iran 500-600km là nhờ năng lực và sức răn đe của các đơn vị hải quân chúng tôi", ông nói thêm.

Ông Vahidi tuyên bố những nỗ lực chiếm đảo và vùng biển Iran đã thất bại. Do đó, theo ông, các đối thủ "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận" và rời khỏi khu vực.

Trong khi ông Ahmad Vahidi đưa ra những tuyên bố cứng rắn, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran vẫn tìm kiếm giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến sự. Theo Hãng tin Reuters ngày 21-11, ông Araghchi cho biết Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp qua các bên trung gian, hướng tới "một thỏa thuận bảo đảm chiến tranh không tái diễn". Tuy nhiên ông yêu cầu Washington nghiêm túc đàm phán. Về vấn đề hạt nhân, Ngoại trưởng Iran khẳng định một trong những "lằn ranh đỏ" của Tehran là giữ lượng uranium làm giàu cao ở trong nước. "Tôi tin có thể đạt được một giải pháp công bằng cho vấn đề vật liệu hạt nhân, vừa dựa trên lợi ích quốc gia, vừa đáp ứng nhu cầu của đất nước", ông Araghchi nói. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng các điều kiện Iran đưa ra vẫn chưa thể chấp nhận. "Họ muốn đạt thỏa thuận, nhưng lại không đưa ra thỏa thuận mà tôi có thể chấp nhận", ông phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20-11.