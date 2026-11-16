Iran nói siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu thô chìm ở eo biển Hormuz

Tàu dầu bốc cháy ở eo biển Hormuz trong video do Iran công bố ngày 15-11-2026 - Ảnh chụp màn hình/IRGC

Theo Hãng tin AFP, IRGC nói con tàu trên là một trong hai tàu vừa va phải thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận độc lập.

"Trong vài giờ qua, hai tàu chở dầu di chuyển theo tuyến đường không được cấp phép ở phía nam eo biển Hormuz đã va phải thủy lôi, gây ra những vụ nổ lớn và hỏa hoạn" - IRGC nêu trong tuyên bố được truyền hình quốc gia Iran phát ngày 15-11.

Họ nói: "Một trong hai tàu là siêu tàu chở dầu đang chở hơn 2 triệu thùng dầu thô, đã chìm ở vùng biển phía nam Vịnh Ba Tư".

IRGC không nêu tên siêu tàu chở dầu này, cũng như không tiết lộ tàu treo cờ nước nào.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tấn công Tehran hồi cuối tháng 2. Sau đó Mỹ áp lệnh phong tỏa hải quân, ngăn tàu thuyền ra vào các cảng Iran nhằm cắt nguồn thu của Tehran.

Trước xung đột, tàu thuyền được tự do đi qua eo biển Hormuz, nhưng hiện Iran yêu cầu các tàu phải xin phép. Các tàu không tuân thủ thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran.

Quân đội Mỹ gần đây tuyên bố đã rà phá toàn bộ thủy lôi trên các tuyến hàng hải chính qua eo biển này.

Trong những tuần gần đây, Tehran nhiều lần thông báo các tàu thuyền bốc cháy tại eo biển Hormuz, thường nói rằng nguyên nhân là do va phải thủy lôi.

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hỗ trợ tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này. Tháng trước, họ cho biết đã giúp các quốc gia vùng Vịnh xuất khẩu 1,5 tỉ thùng dầu qua eo biển Hormuz kể từ mùa hè.

Hôm 15-11, Trung tâm Điều phối hoạt động thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã nắm được thông tin từ cơ quan hàng hải Ấn Độ về vụ tấn công nhằm vào một tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, chưa rõ đây có phải cùng vụ việc mà IRGC vừa thông báo hay không.

UKMTO nói chưa rõ mức độ thiệt hại với con tàu cũng như tác động đến môi trường, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới khu vực Hôm 15-11, báo New York Times dẫn thông tin từ một quan chức quân đội Mỹ tiết lộ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sắp được triển khai tới Trung Đông, nâng tổng số tàu sân bay Mỹ hiện diện trong khu vực lên 3 chiếc. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran hôm 15-11 tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào Bahrain lần thứ hai trong ba ngày, chấm dứt thời gian tạm lắng kéo dài khoảng hai tháng.