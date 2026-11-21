Tư lệnh IRGC lần đầu thị sát ‘thành phố tên lửa’ ngầm của Iran - Ảnh: IRNA

Truyền thông nhà nước Iran ngày 21-11 công bố video ghi lại chuyến thị sát đầu tiên của Thiếu tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tới một cơ sở ngầm được gọi là “thành phố tên lửa”.

Theo Đài IRIB và Hãng thông tấn IRNA, ông Vahidi cùng ông Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc IRGC, đã thị sát cơ sở này.

Video cũng ghi lại hình ảnh một bệ phóng tên lửa mới có hai ống phóng. Truyền thông Iran không cho biết cơ sở này nằm ở đâu.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt "thành phố tên lửa", ông Vahidi nhận định những đòn giáng vào các đối thủ của Iran mới đây chỉ là bước khởi đầu và nhiều diễn biến tiếp theo vẫn còn ở phía trước.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Vahidi cảnh báo các đối thủ của Iran sẽ phải đối mặt với những tổn thất ngày càng nghiêm trọng.

Cũng theo Tasnim, ông Mousavi cho biết năng lực của Lực lượng Không gian vũ trụ đã được nâng cao và lực lượng này sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh trên mọi lĩnh vực.

"Chúng tôi đang làm chủ chiến trường và quyết định địa điểm cũng như cách thức diễn biến của chiến sự" - ông Mousavi nói.

Vị tướng này cũng khẳng định lực lượng của ông sẽ không ngần ngại sử dụng các tiềm lực hiện có để đối phó với các mối đe dọa và phô diễn sức mạnh.