Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

“Tôi sẽ đạt được một thỏa thuận có tính lâu dài. Tôi sẽ không để bất kỳ ai cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân” - ông Trump chia sẻ với Đài Fox News.

Tổng thống Mỹ cho hay cách tiếp cận của ông xuất phát từ điều mà ông mô tả là việc Iran liên tiếp không tuân thủ các thỏa thuận.

"Chúng ta đạt được một thỏa thuận, và rồi họ lại phá vỡ thỏa thuận đó ngay ngày hôm sau" - ông nói, đồng thời lập luận rằng bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng phải ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, bất kể ai là người nắm quyền tại Nhà Trắng trong những năm tới.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông sẽ không để bất kỳ chính quyền kế nhiệm nào đảo ngược chính sách và cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói ông chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc thay đổi chế độ tại Iran. Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhằm vào những lãnh đạo cấp cao của Iran đã tạo ra sự thay đổi sâu sắc trong bộ máy lãnh đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Trump nhận định ban lãnh đạo mới của Iran “có lý trí hơn”, nhưng vẫn rất khó đàm phán.

Phía Iran chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Trump.

Theo Hãng tin Reuters ngày 21-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp qua các bên trung gian, hướng tới "một thỏa thuận bảo đảm chiến tranh không tái diễn". Tuy nhiên, ông yêu cầu Washington đàm phán nghiêm túc.

Về vấn đề hạt nhân, Ngoại trưởng Iran khẳng định một trong những "lằn ranh đỏ" của Tehran là giữ lượng uranium làm giàu cao ở trong nước.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin một phái đoàn Qatar đã tiến hành đàm phán tại Tehran vào tối 20-11.

“Chúng tôi vẫn liên lạc với các bên trung gian, trong đó có Qatar, thông qua cả các cuộc gặp trực tiếp lẫn hình thức trực tuyến, đồng thời tiến hành những cuộc thảo luận cần thiết để xem liệu có thể tạo thêm cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao hay không” - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói.