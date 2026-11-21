Tổng thống Donald Trump chỉ tay về phía Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20-11 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP ngày 21-11, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20-11, ông Trump bất ngờ hỏi Chánh văn phòng Stephen Miller có muốn tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2028 hay không, trong màn hỏi đáp gợi nhớ chương trình truyền hình The Apprentice.

Sau khi mời ông Miller phát biểu, ông Trump quay sang Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đang đứng phía sau, rồi bất ngờ tuyên bố: "Tin nóng đây, ông ấy giỏi hơn cả hai người này".

Tiếp đó, ông Trump hỏi ông Miller: "Ông có muốn tranh cử Tổng thống không?".

Cả ông Vance và ông Rubio đều được truyền thông Mỹ nhận định là có tham vọng tranh cử Tổng thống, nhưng chưa ai xác nhận có tham gia cuộc đua vào năm 2028 hay không.

Tổng thống Mỹ còn ca ngợi ông Miller là "người đàn ông quyền lực nhất thế giới".

Ông Miller là cộng sự thân cận lâu năm của ông Trump, và là người đứng sau chính sách siết chặt trục xuất người nhập cư của chính quyền Mỹ.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller trả lời câu hỏi của báo chí, đằng sau là Phó tổng thống JD Vance (trái) và Ngoại trưởng Marco Rubio - Ảnh: AP

Ngày 6-11, ông Trump bổ nhiệm ông Miller thay thế bà Susie Wiles ở vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng. Đây là đợt cải tổ nhân sự lớn đầu tiên sau thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Đáp lại, ông Miller ca ngợi Tổng thống Trump và nói: "Những gì ông Trump đạt được trong hai năm qua vượt xa những gì bất kỳ Tổng thống Mỹ nào từng làm được".

Thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khiến cuộc đua chọn người kế nhiệm ông Trump trong Đảng Cộng hòa vào năm 2028 trở nên khó đoán hơn.

Trước đó, Phó tổng thống Vance được xem là ứng viên sáng giá để kế nhiệm ông Trump. Tuy nhiên ông đã có bất đồng với Tổng thống Mỹ về cuộc xung đột với Iran, và cho rằng điều này là một trong những nguyên nhân khiến Đảng Cộng hòa thất bại trong bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ngược lại, cơ hội của Ngoại trưởng Rubio được đánh giá đang tăng lên.

Cũng tại cuộc họp báo, khi được hỏi liệu việc tấn công Iran có đáng hay không, ông Vance trả lời: "Tổng thống nói rằng ông ấy sẽ tiếp tục làm điều đó. Còn nhiệm vụ của tôi là ủng hộ Tổng thống Mỹ".

Trong khi đó ông Trump bật cười khi được hỏi liệu ông Vance hay ông Rubio sẽ trở thành Tổng thống tốt hơn.

"Ồ, để tôi trả lời câu hỏi đó...", ông Trump cười nói nhưng không trả lời gì tiếp theo.