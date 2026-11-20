Ông Sean Cairncross phát biểu tại hội nghị ở California ngày 16-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 20-11, ông Sean Cairncross sẽ rời vị trí Giám đốc An ninh mạng quốc gia Nhà Trắng, đánh dấu sự thay đổi nhân sự cấp cao đáng chú ý đầu tiên của chính quyền Trump kể từ khi hàng loạt sự cố công nghệ xảy ra tại Mỹ.

Một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump "hoàn toàn ủng hộ quyết định sa thải ông Sean Cairncross vì ông không có đủ chuyên môn vững chắc về an ninh mạng để đảm nhiệm công việc này".

Hoàn cảnh cụ thể dẫn đến việc ông Cairncross bị sa thải hiện chưa được làm rõ. Nhà Trắng cũng chưa công bố thời điểm ông chính thức rời nhiệm sở.

Trong tuyên bố tối 19-11 (giờ địa phương), ông Cairncross nói rằng được phục vụ trong chính quyền Trump là "vinh dự lớn nhất trong cuộc đời".

Theo nguồn tin, bà Kirsten Davies - Giám đốc Công nghệ thông tin Bộ Chiến tranh Mỹ - sẽ tạm thời tiếp quản vị trí của ông Cairncross.

Người kế nhiệm chính thức phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, trong bối cảnh Đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát cơ quan này từ tháng 1-2027.

Ông Cairncross giữ chức Giám đốc An ninh mạng quốc gia từ năm 2025, phụ trách điều phối chính sách và chiến lược an ninh mạng trên toàn bộ hệ thống Chính phủ liên bang Mỹ. Trước đó, ông từng giữ chức lãnh đạo tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC).

Việc ông Cairncross bị sa thải diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang chịu sức ép ngày càng lớn về cách ứng phó với những sự cố công nghệ liên tiếp trong những ngày gần đây.

Các sự cố bao gồm tình trạng gián đoạn dịch vụ Microsoft trên toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dùng, cùng lệnh đình chỉ cất cánh trên toàn nước Mỹ trong 4,5 giờ khiến hơn 18.000 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Trục trặc còn lan sang hệ thống ngân hàng và mạng lưới liên lạc nội bộ tối mật của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), làm dấy lên câu hỏi về khả năng bảo vệ hạ tầng công nghệ trọng yếu của Mỹ.

Trước tình hình đó, các nghị sĩ Đảng Dân chủ chỉ trích cách chính quyền Trump ứng phó, đồng thời cảnh báo hệ thống phòng thủ an ninh mạng của Mỹ chưa theo kịp những mối đe dọa ngày càng gia tăng trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, các chuyên gia an ninh mạng nhận định những sự cố gần đây có thể liên quan đến việc doanh nghiệp gấp rút triển khai các bản vá phần mềm, sau khi công cụ AI tiên tiến giúp phát hiện thêm nhiều lỗ hổng bảo mật.

Tại phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ ngày 18-11, Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton khẳng định các sự cố trên xảy ra riêng biệt, liên quan đến hoạt động bảo trì và thay đổi kỹ thuật, chứ không phải là một cuộc tấn công mạng có phối hợp hoặc do một quốc gia đứng sau.