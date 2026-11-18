Tổng thống Trump phát biểu với báo giới tại West Palm Beach, bang Florida, ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 17-11, Tổng thống Donald Trump đã giảm nhẹ những lo ngại về hàng loạt sự cố công nghệ xảy ra ở Mỹ trong những ngày qua, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, ngân hàng, các tập đoàn công nghệ và cả Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).

"Khi bạn là một tổ chức lớn mạnh, có nhiều tiền bạc, những chuyện như vậy sẽ xảy ra. Không sao cả", ông Trump nói với các phóng viên tại Manila, Philippines, nơi ông đang tham dự các cuộc họp với các nước ASEAN.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - người đồng thời giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia - thừa nhận các sự cố này "đáng lo ngại", nhưng khẳng định chúng hoàn toàn không liên quan đến nhau.

"Chúng ta đang không hứng chịu một cuộc tấn công có hệ thống", ông Rubio nhấn mạnh, đồng thời cho biết Washington không có bằng chứng cho thấy các sự cố liên quan đến tin tặc, tội phạm mạng hay bất kỳ quốc gia nào.

Chuỗi gián đoạn bắt đầu từ ngày 12-11, khi sự cố tại Microsoft khiến nhiều dịch vụ, trong đó có email và bộ Office 365, ngừng hoạt động.

Ngày 13-11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải đình chỉ cất cánh trên toàn quốc trong khoảng 4 tiếng rưỡi, gây ảnh hưởng đến hàng ngàn chuyến bay.

Đến ngày 16-11, trục trặc công nghệ tại Hãng hàng không United Airlines khiến khoảng 150 chuyến bay bị chậm trễ, trong khi lỗi phần mềm tại JPMorgan Chase làm gián đoạn một số dịch vụ ngân hàng lớn của Mỹ như Chase, Bank of America, Wells Fargo và Capital One.

Ngày 17-11, NSA xác nhận hệ thống mạng liên lạc nội bộ tối mật của cơ quan này bị suy giảm hiệu suất tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ, song các hoạt động thiết yếu vẫn được duy trì.

Cũng trong cùng ngày, Apple thông báo đang khắc phục sự cố ảnh hưởng đến iCloud và Apple Pay, đồng thời khẳng định nguyên nhân không phải do tấn công mạng.

Hàng loạt sự cố làm dấy lên câu hỏi liệu các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ có quá vội vàng cắt giảm nhân sự công nghệ hay không.

Trước đó, FAA, Microsoft và United Airlines đều trải qua các đợt cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy những động thái này trực tiếp gây ra các sự cố.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton nhận định các trục trặc nhiều khả năng phát sinh trong quá trình nâng cấp hệ thống, đồng thời bác bỏ khả năng xảy ra một cuộc tấn công mạng có phối hợp.

Dù vậy, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley tỏ ra hoài nghi: "Nếu tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì đây hẳn là sự trùng hợp lớn nhất trong lịch sử thế giới".

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ Jack Reed kêu gọi ông Trump nhanh chóng giải thích rõ nguyên nhân các sự cố cho người dân Mỹ.