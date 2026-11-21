Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao - Ảnh: AFP

Theo tờ Wall Street Journal, hàng loạt đề cử nhân sự cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gặp trở ngại tại Thượng viện.

Dù Đảng Cộng hòa hiện vẫn giữ thế đa số sít sao, song chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ và việc đảng này sẽ kiểm soát Thượng viện từ đầu năm tới khiến các ứng viên của ông Trump khó được phê chuẩn.

Ông Trump cũng khó gây sức ép với các nghị sĩ Cộng hòa, khi 1/3 số thành viên của đảng này tại Thượng viện sắp rời nhiệm sở hoặc vừa đắc cử nhiệm kỳ 6 năm, dài hơn nhiệm kỳ Tổng thống của ông.

Các vị trí lãnh đạo quân đội

Đáng chú ý là một số đề cử tại các vị trí lãnh đạo quân đội. Vào tháng 9, ông Trump đã đề cử quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao chính thức đảm nhiệm vị trí này.

Khó khăn nằm ở chỗ Mỹ yêu cầu các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu phải chờ ít nhất 7 năm trước khi được đảm nhiệm vị trí này.

Ông Hùng Cao đã nghỉ hưu vào tháng 10-2021, nên cần được Quốc hội thông qua một ngoại lệ đặc biệt để được phê chuẩn. Theo đó, ông cần có 60 phiếu tại Thượng viện.

Tuy nhiên các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức tham gia quy trình này đánh giá ông khó có thể vượt ải Thượng viện.

Ông Hùng Cao đã trải qua phiên điều trần phê chuẩn đầy căng thẳng trong tuần này và liên tiếp bị chất vấn về cuộc chiến ở Iran, nguồn lực quân sự và tinh thần của các quân nhân.

Ông Trump cũng đề cử Tướng Christopher LaNeve làm Tham mưu trưởng Lục quân. Ông LaNeve giữ chức quyền Tham mưu trưởng từ tháng 4, sau khi Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Pete Hegseth sa thải người tiền nhiệm.

Từng là trợ lý quân sự cấp cao của ông Hegseth, nhưng ông LaNeve được cho là khó nhận đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa để được Thượng viện phê chuẩn.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục phối hợp với Quốc hội để phê chuẩn các ứng viên do Tổng thống đề cử.

Đề cử bị chính Đảng Cộng hòa không ủng hộ

Ông Eric Ueland - Ảnh: AFP

Một nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa được cho là sẽ bắt tay với Đảng Dân chủ để bác bỏ đề cử với ứng viên Eric Ueland - người được Tổng thống Trump đề cử đứng đầu Cơ quan Kiểm toán chính phủ (GAO), cơ quan giám sát độc lập của Quốc hội Mỹ.

Ông Ueland từng làm việc lâu năm với các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện và hiện giữ chức Phó giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng - cơ quan từng có tranh chấp với Quốc hội về việc phân bổ và kiểm soát ngân sách.

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa lo ngại về mối quan hệ thân thiết của ông Ueland với Giám đốc OMB Russ Vought - người từng tìm cách trì hoãn hoặc cắt giảm các khoản chi đã được Quốc hội thông qua.

Thậm chí có đề cử của ông Trump đã bị chặn đứng. Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí của Thượng viện tuần này đã không tiến hành bỏ phiếu với đề cử ông Jim O'Neill làm người đứng đầu Quỹ Khoa học quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Bill Cassidy (nghị sĩ Đảng Cộng hòa) nói rằng có một số quan ngại về hành động của ông O'Neill thời còn làm quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC).

Ông O'Neill bị cho là chưa làm đủ để bảo vệ khoa học, cũng như chưa phản đối những quyết định và phát biểu thiếu trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. Chính ông Cassidy từng là người ủng hộ phê chuẩn ông Kennedy, nhưng sau đó đã chuyển sang chỉ trích các chính sách vắc xin của Bộ trưởng.

Chính quyền Tổng thống Trump đã rút đề cử bà Heidi Overton làm Giám đốc Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA).

Quyết định do Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đưa ra, sau khi tham khảo các quan chức y tế cấp cao và vấp phải phản ứng từ những người ủng hộ phong trào "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại" (Make America Healthy Again). Việc rút đề cử diễn ra trong bối cảnh có lo ngại bà Overton không đủ phiếu ủng hộ tại Ủy ban Y tế Thượng viện.