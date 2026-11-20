Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao tại phiên điều trần phê chuẩn đề cử ở Thượng viện Mỹ ngày 17-11 - Ảnh: AFP

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao đối mặt với những chỉ trích về năng lực, trong khi con đường trở thành bộ trưởng chính thức vẫn còn nhiều trở ngại.

Không vượt qua bài kiểm tra

Theo Đài WAVY ngày 19-11, Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Đảng Dân chủ, bang Virginia) đã bày tỏ nghi ngờ năng lực của ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, sau phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 17-11.

Ông Kaine cho biết những lo ngại xuất phát từ câu trả lời của ông Hùng Cao về công nghệ quân sự và tính minh bạch trong hoạt động của Hải quân Mỹ.

Cụ thể, Tổng thống Donald Trump muốn các tàu sân bay lớp Ford quay lại sử dụng hệ thống máy phóng máy bay bằng hơi nước, thay vì công nghệ máy phóng điện từ tiên tiến hiện nay.

Khi được hỏi có đồng tình với chủ trương này hay không, ông Hùng Cao đã bày tỏ sự ủng hộ.

"Đáng tiếc là quyền bộ trưởng đã không vượt qua được bài kiểm tra của tôi", ông Kaine nhận xét, cho rằng việc quay lại công nghệ cũ vừa cực kỳ tốn kém, vừa thiếu sáng suốt.

Thượng nghị sĩ Mỹ cũng chất vấn ông Hùng Cao về vụ tàu ngầm USS South Dakota suýt mắc cạn ngoài khơi khu vực hai bang Bắc Carolina và Nam Carolina hồi tháng 9, dẫn đến việc các sĩ quan chỉ huy chủ chốt bị cách chức.

Ông Kaine chỉ trích Hải quân Mỹ không kịp thời thông báo vụ việc cho Quốc hội, trái với thông lệ trong những sự cố tương tự trước đây. Tại phiên điều trần, ông Hùng Cao thừa nhận đây là một sai sót.

Ông Hùng Cao phát biểu cùng ông Trump tại một sự kiện trong chiến dịch tranh cử năm 2024 - Ảnh: AFP

Những rào cản chờ ông Hùng Cao

Theo trang tin USNI News thuộc Viện Hải quân Mỹ, dù đã trải qua phiên điều trần, ông Hùng Cao vẫn phải vượt qua nhiều thủ tục trước khi chính thức trở thành Bộ trưởng Hải quân Mỹ.

Luật liên bang yêu cầu các cựu sĩ quan phải rời quân ngũ ít nhất bảy năm trước khi đảm nhiệm chức vụ này. Tuy nhiên, ông Hùng Cao nghỉ hưu vào tháng 10-2021, nên cần được cả hai viện Quốc hội thông qua một ngoại lệ đặc biệt.

Việc phê chuẩn đề cử bộ trưởng tại Thượng viện chỉ cần đa số phiếu thuận, thông thường là 51/100 phiếu. Tuy nhiên, dự luật miễn trừ cho ông Hùng Cao có thể cần 60 phiếu để vượt qua nguy cơ xảy ra tranh luận kéo dài để câu giờ tại Thượng viện.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker (Đảng Cộng hòa, bang Mississippi) hôm 16-11 thừa nhận việc giành được sự chấp thuận cho ngoại lệ pháp lý dành cho ông Hùng Cao sẽ là cuộc đấu tranh khó khăn, nhưng cam kết ủng hộ ông.

Về thời hạn giữ chức, theo Đạo luật Cải cách vị trí khuyết trong chính quyền liên bang năm 1998, người giữ chức quyền bộ trưởng thông thường được đảm nhiệm công việc tối đa 210 ngày kể từ khi vị trí này bị bỏ trống.

Ông Hùng Cao bắt đầu giữ chức quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ ngày 22-4, sau khi ông John Phelan bị cách chức. Theo cách tính thông thường, thời hạn 210 ngày sẽ kết thúc vào ngày 18-11.

Luật Mỹ cho phép kéo dài thời gian giữ chức trong lúc Thượng viện xem xét đề cử chính thức, với điều kiện người đảm nhiệm đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan.

Tổng thống Trump đã đề cử ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân chính thức vào tháng 9 và ông vừa tham dự phiên điều trần phê chuẩn ngày 17-11. Theo luật, nếu đề cử bị bác bỏ, rút lại hoặc trả về, thời gian giữ chức quyền bộ trưởng có thể được kéo dài thêm tối đa 210 ngày, tùy thuộc vào các điều kiện áp dụng.