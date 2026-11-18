Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao tại phiên điều trần ở Thượng viện Mỹ ngày 17-11 - Ảnh: EPA

Theo báo SCMP, tại phiên điều trần ngày 17-11 ở Thượng viện Mỹ, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho rằng các hãng đóng tàu Nhật Bản và Hàn Quốc có thể giúp Mỹ vực dậy các xưởng đóng tàu trong nước, qua đó thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc.

Trong phần phát biểu mở đầu, ông cho rằng nước Mỹ đang trải qua một "giai đoạn chuyển đổi sâu sắc" và như đứng trước một "thời khắc 1939".

Ông nhắc lại việc Mỹ huy động năng lực công nghiệp sau khi Thế chiến II bùng nổ ở châu Âu, đồng thời kêu gọi bảo đảm nguồn ngân sách liên bang ổn định và đầu tư lâu dài vào đội ngũ lao động đóng tàu có tay nghề.

Ông Hùng Cao thừa nhận cuộc chiến với Iran đang gây sức ép lên nguồn lực của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên ông cho rằng khả năng phối hợp giữa hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và lực lượng tác chiến mạng của Mỹ vẫn khiến Trung Quốc phải dè chừng.

Theo ông, việc hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ giúp Mỹ đáp ứng nhu cầu về cả tàu chiến lẫn tàu thương mại.

Ông cho biết Hải quân Mỹ có chưa đến 300 tàu chiến có thể huy động, còn tàu thương mại treo cờ Mỹ chỉ có khoảng 150 chiếc.

Trong khi đó, theo số liệu ông nêu tại phiên điều trần, Trung Quốc có khoảng 11.000 tàu thương mại và một hạm đội khoảng 400 tàu.

Ông dẫn ví dụ: "Chỉ riêng năm nay, Hàn Quốc đang đóng 230 tàu, còn chúng ta đóng chưa đến 20 chiếc, dù diện tích Hàn Quốc chỉ bằng khoảng 1/99 diện tích nước Mỹ", ông nói.

Theo ông, việc thu hút thêm các hãng đóng tàu có công nghệ và quy trình sản xuất hiệu quả hơn có thể giúp Mỹ đẩy nhanh tiến độ và tạo thêm 540.000 việc làm.

Ông nhấn mạnh các tàu trong phương án hợp tác mà ông đề xuất sẽ được đóng tại Mỹ, do công nhân Mỹ thực hiện và theo tiêu chuẩn Mỹ.