Thái tử William lái chiếc xe ba bánh chạy điện dọc khu vực thuộc cầu biển Bandra-Worli ở Mumbai, trong khi Công nương Kate ngồi phía sau - Ảnh: AFP

Chuyến đi đặc biệt diễn ra trước khi Thái tử William và Công nương Kate gặp các ứng viên lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Earthshot 2026.

Theo Gulf News, thái tử Anh lái chiếc xe ba bánh chạy điện dọc khu vực thuộc cầu biển Bandra-Worli ở Mumbai, có công nương Kate ngồi phía sau. Sau chuyến đi, hai người xuống xe để gặp các ứng viên của Earthshot Prize 2026.

Chiếc xe điện do hãng Mahindra Last Mile Mobility sản xuất. Đây là một công ty của Ấn Độ hoạt động trong lĩnh vực di chuyển bằng xe điện. Xe được trang trí bằng màu sắc và logo của Earthshot Prize.

Chuyến đi bằng xe điện là một trong các hoạt động trong ngày thứ hai của William và Kate tại Mumbai.

Cặp đôi đang tham dự nhiều sự kiện liên quan đến Earthshot Prize, giải thưởng thường niên do Thái tử William thành lập năm 2020 nhằm ghi nhận những giải pháp sáng tạo trước các thách thức về môi trường.

Thái tử William và Công nương Kate đang thực hiện chuyến thăm Ấn Độ kéo dài ba ngày - Ảnh: AFP

Thái tử William cũng dành lời khen cho hai sáng kiến của Ấn Độ lọt vào danh sách năm nay là Mahila Housing Trust - được ghi nhận với hoạt động về nhà ở giá phải chăng, và Mahindra Last Mile Mobility - đơn vị phát triển các giải pháp giao thông đô thị sạch hơn.

"Trong sáu năm qua, Earthshot đã cho tôi thấy rằng những người có câu trả lời đã ở ngoài kia. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra họ, hỗ trợ họ và giúp họ mở rộng quy mô", ông phát biểu, đồng thời kêu gọi những người tham dự hỗ trợ các ứng viên bằng ý tưởng, sức ảnh hưởng và đầu tư.

Thái tử William và Công nương Kate đang thực hiện chuyến thăm Ấn Độ kéo dài ba ngày. Họ từng cùng đến Ấn Độ vào năm 2016, trong chuyến đi khi đó cũng bao gồm Bhutan.

Đây là chuyến công du nước ngoài chung đầu tiên của hai người kể từ khi Công nương Kate được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2024. Sau các hoạt động tại Mumbai, cặp đôi dự kiến đến New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi.