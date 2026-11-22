Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ông Trump kêu gọi dỡ bỏ trần nợ công của Mỹ

Ngày 21-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nước này có nguy cơ vỡ nợ nếu vấn đề trần nợ liên bang không được giải quyết, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ giới hạn hiện nay.

"Chúng ta sắp phải đối mặt với vấn đề trần nợ. Nếu không xử lý vấn đề trần nợ, nếu vẫn duy trì giới hạn này, đất nước sẽ phá sản. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Chúng ta không nên có giới hạn này" - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên Đài Fox News.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, nợ công của Mỹ đã lên mức kỷ lục 40.520 tỉ USD tính đến ngày 26-10. Trong khi đó, trần nợ hiện được đặt ở mức 41.100 tỉ USD. Trung tâm Chính sách lưỡng đảng (BPC) dự báo Mỹ có thể chạm trần nợ công vào tháng 2 hoặc tháng 3-2027.

Mỹ bác tin tiêm kích F-16 bị Iran bắn trúng

Ngày 21-11, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin từ phía Iran về việc Tehran đã phóng tên lửa nhằm vào một tiêm kích F-16 của Mỹ trên vùng Vịnh, khiến máy bay bị hư hại và buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin các hệ thống phòng không của nước này đã nhắm mục tiêu vào chiếc máy bay nói trên vào tối 20-11, khiến máy bay phải hủy nhiệm vụ và hạ cánh xuống sân bay gần đó.

"Iran hoàn toàn không tấn công tiêm kích F-16 của Mỹ vào hôm qua" - CENTCOM tuyên bố, đồng thời khẳng định tất cả máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ tại Trung Đông đều an toàn và đã được kiểm đếm đầy đủ.

Nvidia bị Mỹ điều tra về hoạt động kế toán giữa lúc khủng hoảng

Truyền thông Mỹ đưa tin cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ đang điều tra các hoạt động kế toán của Tập đoàn Nvidia, càng làm gia tăng bất ổn tại tập đoàn sản xuất chip AI hàng đầu thế giới, sau khi CEO Jensen Huang từ chức.

Ngày 21-11, báo New York Times dẫn nguồn tin cho biết cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) hiện ở giai đoạn đầu. Trước đó, báo Wall Street Journal cũng đưa tin về cuộc điều tra. Cuộc điều tra có thể kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra đối với công ty.

Những nghi vấn về việc công bố thông tin tài chính của Nvidia ngày càng gia tăng trong bối cảnh các giao dịch của tập đoàn với Megaspeed, công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore, bị soi xét.

Theo truyền thông Mỹ, năm ngoái Nvidia đã thay đổi cách báo cáo doanh thu theo khu vực địa lý, chuyển từ căn cứ vào địa chỉ thanh toán của khách hàng sang quốc gia nơi khách hàng đặt trụ sở chính. Thay đổi này khiến Singapore không còn xuất hiện trong báo cáo phân chia doanh thu theo khu vực địa lý của Nvidia, dù tập đoàn có hoạt động kinh doanh đáng kể tại đây.

Tàu chở hàng Nga bốc cháy sau đòn tấn công của Ukraine trên biển Baltic

Tàu chở hàng Sparta II của Nga bị hư hại tại một địa điểm được xác định là vịnh Phần Lan vào ngày 21-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 21-11, máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã tấn công một tàu chở hàng Nga, khiến con tàu bốc cháy trên biển Baltic. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Phần Lan tuyên bố Kiev có quyền đáp trả bên đã gây hấn với mình.

Vài giờ sau, một trực thăng Nga bị nghi xâm phạm không phận Phần Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan cho rằng hai sự việc có thể có mối liên hệ với nhau.

Ông Petteri Blomvall, sĩ quan thuộc Lực lượng Biên phòng Phần Lan, nói: "Tôi có thể xác nhận một chiếc drone của Ukraine đã tấn công con tàu vào sáng nay, gây ra hỏa hoạn. Thủy thủ đoàn trên tàu đã được sơ tán, con tàu đang neo đậu và công tác chữa cháy vẫn đang được tiến hành".

Ukraine tái khẳng định quyết tâm gia nhập NATO

Ngày 21-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định quyết tâm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phát biểu với báo giới, ông Zelensky nhấn mạnh tư cách thành viên NATO sẽ là một trong những bảo đảm an ninh rõ ràng nhất đối với Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ mới đây để ngỏ rằng sẽ đảm bảo an ninh cho Kiev tương tự như Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Điều khoản này được coi là "hòn đá tảng" của NATO, trong đó nêu rõ việc tấn công vào một thành viên NATO bị coi là tấn công vào toàn bộ khối.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, đưa ra đề xuất trên trong cuộc gặp với các đồng minh Kiev ở Berlin (Đức) hôm 19-11, làm nóng trở lại vấn đề Ukraine gia nhập NATO.

Honda và Toyota triệu hồi 1,6 triệu xe ô tô do nguy cơ lỗi túi khí

Theo TTXVN, ngày 20-11, hai hãng ô tô Nhật Bản Honda và Toyota thông báo triệu hồi tổng cộng khoảng 1,6 triệu xe do bộ bơm túi khí do nhà cung cấp phụ tùng xe hơi Takata sản xuất có nguy cơ bị vỡ khi túi khí bung.

Hai hãng ô tô sẽ thay thế bộ phận này trên các xe thuộc diện triệu hồi. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp bộ bơm túi khí bị vỡ, tai nạn hay thương tích liên quan đến số xe này.

Cụ thể, Honda triệu hồi 810.592 xe tại Mỹ, gồm một số xe Accord đời 2013, Civic và CR-V đời 2012-2013, cùng Acura ILX và RDX đời 2013. Đợt triệu hồi áp dụng với các xe từng được bán hoặc đăng ký lần đầu tại 14 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ, nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao, đồng thời nhiệt độ dao động lớn.

Toyota triệu hồi khoảng 790.000 xe trên toàn cầu, trong đó có 314.000 xe tại Mỹ. Các mẫu thuộc diện triệu hồi gồm Lexus SC430, IS250, GX460 và Toyota Corolla, Tundra, Sequoia, 4Runner thuộc một số đời sản xuất. Toyota dự kiến có bộ bơm túi khí thay thế vào đầu năm 2027.

Chợ trái cây Afghanistan Những người bán hàng phục vụ khách tại một khu chợ trái cây khô ở Shorandam, tỉnh Kandahar, Afghanistan ngày 21-11-2026 - Ảnh: AFP