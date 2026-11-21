Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner hôm 19-11 cho biết Washington sẵn sàng xem xét cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 trong Hiến chương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Điều 5 là điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh, vốn đóng vai trò xương sống trong cấu trúc an ninh của NATO kể từ khi khối được thành lập.

Chia sẻ với tờ Kyiv Independent ngày 21-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định Ukraine vẫn cần được làm rõ về nội dung cụ thể mà các cam kết "tương tự Điều 5" được đề xuất sẽ bao hàm.

"Điều vẫn chưa rõ ràng đối với Ukraine là tập thể này chính xác sẽ bao gồm những ai, sẽ bảo vệ chúng tôi bằng cách thức nào và liệu họ có sẵn sàng... hay không" - ông Zelensky nhấn mạnh.

"Câu trả lời không thể chỉ là những lời nói suông, dù nghe có hoa mỹ đến đâu, kiểu như 'tất nhiên, sẽ không ai bỏ rơi các bạn'. Điều này bắt buộc phải được thể hiện trên giấy trắng mực đen. Cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy những cam kết như vậy bằng văn bản" - ông nói.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine phải tiếp tục có hiệu lực ngay cả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ.

"Chúng tôi cần những bảo đảm không phải chỉ trong 2 năm, mà lý tưởng nhất là vĩnh viễn. Ít nhất cũng phải kéo dài hàng thập niên" - ông nói.

Tổng thống Zelensky tái khẳng định tư cách thành viên NATO vẫn là phương án bảo đảm an ninh được Ukraine ưu tiên hàng đầu, đồng thời lập luận rằng việc gia nhập liên minh sẽ vừa củng cố sức mạnh cho NATO, vừa giúp cắt giảm chi phí quốc phòng cho Kiev.

Tuy nhiên, ông thừa nhận triển vọng Ukraine gia nhập NATO là không chắc chắn.

Hôm 20-11, ông Trump nói không muốn thảo luận về các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine cho đến khi đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột.

Về phần mình, cùng ngày 20-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bác bỏ ý tưởng trao cho Ukraine bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 NATO.

Ông Ryabkov tuyên bố bất kỳ hình thức "gần như là thành viên" NATO nào dành cho Kiev đều hoàn toàn không thể chấp nhận với Matxcơva.