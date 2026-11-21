Lực lượng cứu hộ kiểm tra tòa nhà bị hư hại ở thành phố Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk), đêm 20 rạng sáng 21-11 - Ảnh: Cơ quan Quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 21-11 các lực lượng không quân, máy bay không người lái (drone), tên lửa và pháo binh của Nga đã tập kích nhiều mục tiêu của Ukraine, trong đó có hạ tầng năng lượng, giao thông, sân bay quân sự, cơ sở sản xuất và lưu trữ drone, xuồng không người lái.

Phía Matxcơva khẳng định đã đánh trúng 148 khu vực triển khai lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, cùng một địa điểm tập trung các chỉ huy cấp cao quân đội Ukraine và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng, Hãng thông tấn TASS đưa tin.

Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin ngày 21-11 cũng cho biết hoạt động tàu hỏa trên cầu Crimea (nối bán đảo Crimea với đất liền Nga) đã được khôi phục hoàn toàn sau các cuộc tập kích của Ukraine.

Ở diễn biến liên quan, giới chức Nga ngày 21-11 thông báo một tàu chở hàng đang trên hành trình tới Kaliningrad (vùng lãnh thổ tách rời của Nga ở châu Âu) đã bị 2 drone tập kích tại vùng biển quốc tế ở vịnh Phần Lan, cách biên giới Nga 3 hải lý.

Tỉnh trưởng tỉnh Leningrad (Nga) Aleksandr Drozdenko thông tin thủy thủ đoàn đang được sơ tán và cơ quan chức năng đang đánh giá mức độ thiệt hại của con tàu.

Phía Phần Lan khẳng định tình huống này không gây nguy hiểm cho các hoạt động giao thông hàng hải khác, và công tác chuẩn bị cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn có thể cần thiết đang được triển khai.

Cùng ngày, giới chức Ukraine cáo buộc các cuộc tập kích của Nga trên khắp Ukraine trong ngày qua đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 83 người bị thương, trong đó thành phố Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk) bị tàn phá nặng nề, theo tờ Kyiv Independent.

Thành phố Kryvyi Rih là quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm 20 rạng sáng 21-11, Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23/S-400 cùng 148 drone.

Thiệt hại được ghi nhận trải rộng tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Kherson, Zaporizhzhia, Kharkiv,... và thủ đô Kiev.

