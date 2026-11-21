Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: TASS

Trên Hãng thông tấn Tass ngày 21-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bình luận về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản đối chuyến thăm trong tương lai của các đại diện châu Âu tới Matxcơva.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thông qua các kênh ngoại giao, Matxcơva đã đề nghị các đại diện châu Âu tới Nga để làm rõ lập trường về vấn đề an ninh khu vực. Tuy nhiên, ông Zelensky đã lên tiếng phản đối đề xuất này.

"Gần đây, ông Zelensky nói chuyện với các nước EU như thể họ là những nước chư hầu của mình. Họ đã tự đặt mình vào vị thế như vậy. Hoặc họ tiếp tục chấp nhận vị thế đó, hoặc cuối cùng họ phải nhớ rằng mình là những quốc gia độc lập" - bà Zakharova nhấn mạnh.

Hiện ông Zelensky chưa phản ứng với bình luận của bà Zakharova.

Gần đây Tổng thống Zelensky cảm ơn các "nhà lãnh đạo thực sự" của Liên minh châu Âu vì sự ủng hộ không ngừng dành cho Ukraine. Hôm 17-11, ông kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, gồm cả tên lửa đánh chặn và máy bay chiến đấu.

Trên Đài Deutsche Welle của Đức hôm 19-11, Tổng thống Zelensky khẳng định các nhà lãnh đạo châu Âu chắc chắn sẽ không tới thủ đô Matxcơva để đàm phán hòa bình với ông Putin, sau lời mời từ nhà lãnh đạo Nga.

Ông Zelensky cho rằng động thái như vậy của châu Âu sẽ là sai lầm và Ukraine có thể thảo luận vấn đề này với các đối tác châu Âu. "Sẽ tốt hơn khi các bên gặp nhau ở một nơi nào đó trung lập. Điều đó cho thấy mọi người đều muốn chấm dứt xung đột" - ông Zelensky giải thích.

Hôm 13-11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí để các cơ quan của EU cùng 5 quốc gia châu Âu (gồm Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Anh) đại diện cho châu lục này trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

"Châu Âu phải nói bằng một tiếng nói rõ ràng và thống nhất trong tất cả cuộc thảo luận định hình tương lai của Ukraine và an ninh của lục địa chúng ta" - ông Costa nói.

