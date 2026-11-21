Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay Thủ tướng Hungary Peter Magyar trước cuộc gặp tại Brussels, hình ảnh được công bố hôm 16-10 - Ảnh: AFP/VĂN PHÒNG BÁO CHÍ TỔNG THỐNG UKRAINE

Theo kênh Euro News, Hungary đã rút lại quyền phủ quyết với một số vấn đề, qua đó mở đường cho Ukraine đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Hungary thay đổi lập trường

Theo thông tin được công bố, các đại sứ EU đã thông qua đánh giá về hệ thống pháp luật của Ukraine trong 4 lĩnh vực gồm năng lượng, giao thông, nông nghiệp và phát triển khu vực - những nội dung trước đó bị Hungary ngăn cản.

Tuy nhiên đàm phán về 4 lĩnh vực gồm chống tham nhũng, quyền cơ bản, thương mại và chính sách đối ngoại vẫn tiếp tục được tiến hành.

Để chính thức bước vào đàm phán gia nhập EU, Kiev phải trình bày kế hoạch đáp ứng các tiêu chuẩn của khối. Sau đó, toàn bộ 27 nước thành viên sẽ xem xét và phải thống nhất lập trường, rồi chuyển lên cho cấp bộ trưởng phê chuẩn.

Việc Budapest thay đổi lập trường đánh dấu bước chuyển dưới thời Thủ tướng Peter Magyar, người kế nhiệm ông Viktor Orban. Ông Orban là người phản đối mạnh mẽ tham vọng gia nhập EU của Ukraine.

Ông Magyar đã giảm bớt sự phản đối sau khi Kiev sửa đổi các đạo luật nhằm bảo vệ quyền sử dụng ngôn ngữ và quyền giáo dục của cộng đồng người Hungary tại miền tây Ukraine.

Dù vậy, Thủ tướng Hungary vẫn bác bỏ khả năng đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine. Ông đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý tại Hungary và cho rằng quá trình gia nhập của Kiev có thể kéo dài thêm 10-15 năm.

Nga hoài nghi việc Ukraine gia nhập EU lẫn NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục EU kết nạp nước này vào năm 2027. Ông coi tư cách thành viên EU là điều thiết yếu đối với an ninh Ukraine cũng như bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Tuy nhiên, Pháp và Đức được cho là phản đối việc rút ngắn quy trình, còn một số thành viên EU cảnh báo không nên đặt ra những thời hạn thiếu thực tế.

Tham nhũng tiếp tục là rào cản lớn đối với nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

Nước này liên tiếp rúng động bởi các bê bối, mới nhất là vụ điều tra đường dây nhận hối lộ và rửa tiền trị giá 125 triệu USD tại tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom.

Cuộc điều tra liên quan đến ông Timur Mindich, người có quan hệ thân thiết lâu năm với Tổng thống Zelensky, cùng một số cựu quan chức cấp cao.

Theo các điều tra viên, các nhà thầu bị yêu cầu chi khoản tiền lại quả tương đương 10-15% giá trị hợp đồng để được thanh toán.

Trong báo cáo mở rộng EU công bố hồi tháng 11, Ủy ban châu Âu yêu cầu Ukraine đạt được "tiến triển đáng kể" trong cuộc chiến chống tham nhũng, đồng thời chỉ ra những thiếu sót trong cải cách tư pháp. Lộ trình của Ủy ban châu Âu dự kiến Ukraine chỉ có thể tạm thời hoàn tất đàm phán ở 7/33 lĩnh vực chính sách vào năm tới.

Ngay cả khi kết thúc đàm phán, Ukraine vẫn cần được toàn bộ các nước EU nhất trí thông qua và các thành viên phải phê chuẩn hiệp ước gia nhập.

Theo Đài Russia Today, Nga vốn rạch ròi giữa tham vọng gia nhập EU và liên minh quân sự Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine.

Nga phản đối việc Kiev gia nhập NATO nhưng không nhất thiết phản đối khả năng nước này gia nhập EU.

Tuy nhiên, hôm 20-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo EU đang ngày càng quân sự hóa và theo đuổi các chính sách chống Nga mạnh mẽ hơn. Vì vậy, khả năng Ukraine gia nhập EU đây cũng cần tính đến lợi ích an ninh của Matxcơva.