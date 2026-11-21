Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 20-11, Điện Kremlin đã lên tiếng giải thích về hình ảnh chiếc vali hạt nhân xuất hiện cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc chiếc vali xuất hiện không có gì bất thường, bởi thiết bị này luôn theo nhà lãnh đạo Nga trong mọi chuyến đi.

"Chiếc vali hạt nhân trở thành đề tài trên các mặt báo, có lẽ là với những người lần đầu nhìn thấy Tổng thống. Suốt những năm qua, nó vẫn luôn theo ông trong mọi chuyến đi mà chẳng hề gây chú ý. Chỉ là một nhà báo thiếu kinh nghiệm đã làm lớn chuyện", ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó ngày 18-11, kênh truyền hình Russia-1 của Nga đã phát sóng đoạn video ghi lại cảnh một sĩ quan mang chiếc vali được mô tả là thiết bị giúp Tổng thống Putin ra lệnh tấn công hạt nhân.

Đoạn video được quay bên ngoài địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Newsweek, hệ thống vali hạt nhân của Nga được phát triển trong thập niên 1980 và đưa vào sử dụng năm 1985.

Chiếc vali được gọi là "Cheget", theo tên một ngọn núi thuộc dãy Caucasus, thường do một sĩ quan hải quân Nga mang theo bên cạnh Tổng thống.

Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Nga cũng nắm giữ hai chiếc vali tương tự.

Ông Valentin Golubkov, người tham gia phát triển hệ thống, cho biết thiết bị này bảo đảm liên lạc an toàn giữa Tổng thống và các chỉ huy quân sự cấp cao.

"Mục tiêu là kết nối toàn bộ kho tên lửa và vũ khí hạt nhân khổng lồ của chúng ta", ông nói với báo Komsomolskaya Pravda năm 2014.

Ngoài ra, hệ thống còn ngăn chặn việc phóng tên lửa hạt nhân trái phép. "Trong vài phút ngắn ngủi, phải có được sự phê chuẩn cho một đòn tấn công trả đũa", ông Golubkov giải thích.

Lệnh do Tổng thống ban hành, với sự phối hợp thông qua các vali hạt nhân của Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng.

Trong cuộc điều tra công bố tháng 12-2025, cơ quan điều tra độc lập Dossier Center của Nga cho biết những người mang vali thuộc Cơ quan Đặc biệt về liên lạc chiến lược, được gọi nội bộ là Cơ quan "K".