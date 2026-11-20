Rượu vang vải thiều Duyệt Lệ - Ảnh: Trung tâm truyền thông quận Tòng Hóa, TP Quảng Châu

Ngày 18-11, rượu vang vải thiều Duyệt Lệ (Yue Li), một đặc sản nổi tiếng của vùng Tòng Hóa, TP Quảng Châu, đã được lựa chọn để phục vụ tại tiệc chiêu đãi chào mừng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến.

Sau khi thực đơn của buổi tiệc được tiết lộ, sản phẩm này nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và ghi nhận mức tiêu thụ tăng đáng kể trên thị trường nội địa Trung Quốc.

Theo đại diện của nhà sản xuất, doanh thu của một gian hàng trực tuyến đã tăng hơn 900 lần sau khi thông tin lan truyền.

Một gian hàng chính hãng của thương hiệu này cũng ghi nhận mức bán khoảng 5.000 đơn hàng chỉ trong hai tiếng, theo trang Jimu News.

Trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc, dòng rượu này được bán với giá 178 nhân dân tệ (khoảng 680.000 đồng)/chai 375 ml.

Lượng đơn hàng tăng mạnh khiến toàn bộ dòng sản phẩm này rơi vào tình trạng hết hàng, dự kiến phải mất khoảng 15 ngày mới có thể cung ứng trở lại.

Theo thông tin giới thiệu về sản phẩm, mỗi chai rượu sẽ được ủ từ khoảng 168 quả vải thiều tươi vùng núi cao Tòng Hóa, bảo đảm 100% nước ép nguyên chất, không pha hương liệu hay chất tạo màu.

Rượu vang vải thiều được chọn phục vụ tại tiệc chiêu đãi Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến - Ảnh: TASS

Trao đổi với báo Sing Tao ngày 20-11, một đại diện nhà sản xuất cho biết rượu có hương thơm trái cây tự nhiên, vị ngọt dịu giữ vai trò chủ đạo và để lại hậu vị thanh ngọt như mật.

Sự hiện diện của rượu Duyệt Lệ tại tiệc chiêu đãi APEC đã thu hút nhiều lượt thảo luận trên mạng xã hội Weibo.

Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự quan tâm tích cực, cho rằng ai cũng muốn một lần trải nghiệm hương vị thức uống xuất hiện trong buổi quốc yến.

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