Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hội nghị cấp cao APEC 2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 19-11, phát biểu tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi các nước ủng hộ nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên của Seoul.

"Ai cũng sẽ đồng ý rằng hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là tiền đề để hiện thực hóa sự thịnh vượng chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương", ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc hy vọng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên sẽ mở lại, từ đó các bên có thể thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài trên bán đảo và xây dựng một cơ chế hòa bình bền vững.

Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh, do cuộc chiến 1950 - 1953 chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến chứ chưa có hiệp ước hòa bình.

Thông điệp trên được đưa ra khi Hàn Quốc và Mỹ đang tìm cách nối lại đối thoại với Triều Tiên để hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã loại bỏ các mục tiêu tái thống nhất khỏi hiến pháp nước mình.

Nhiều đồn đoán cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên lề hội nghị APEC lần này. Tuy nhiên, một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết khả năng này vẫn chưa rõ ràng.

Bên cạnh đó, ông Lee kêu gọi khu vực đoàn kết trước những xáo trộn của trật tự thương mại tự do toàn cầu và sự bất định của kinh tế thế giới.

"Các cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây cho thấy chúng ta gắn bó chặt chẽ đến mức nào. Cú sốc ở một quốc gia có thể nhanh chóng leo thang thành khủng hoảng ở các nước láng giềng", ông nhận định.

Theo ông, các nước cần bảo vệ trật tự thương mại đa phương, vốn là nền tảng của khả năng chống chịu, và củng cố hợp tác để ổn định chuỗi cung ứng.

Ông Lee cũng cam kết biến thách thức chung về biến đổi dân số thành cơ hội tăng trưởng, đồng thời cho biết Quỹ phụ Đổi mới số APEC do Hàn Quốc đề xuất thành lập sẽ góp phần nâng cao năng lực cho giới trẻ trong khu vực.