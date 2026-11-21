Báo South China Morning Post dành trọn trang nhất đăng ảnh cuộc gặp ba bên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP



Ngày 20-11, Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) đã đăng bài xã luận tiêu đề "Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Mỹ - Nga chưa từng có tiền lệ và làm nên lịch sử".

Bài viết cho rằng dù có những khác biệt về điều kiện quốc gia, ba nước vẫn có thể tránh việc đối đầu. Ngoài ra, tờ báo cũng dẫn nhận định của nhiều nhà phân tích đánh giá cuộc gặp khó có thể thành hiện thực nếu thiếu nỗ lực bền bỉ và vai trò chủ nhà của Trung Quốc.

"Dù không đi vào phân tích những tình huống giả định, không thể phủ nhận Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc gặp", bài viết nhấn mạnh.

Báo Shenzhen Evening News đã dành vị trí nổi bật trên trang nhất cho bức ảnh ba nhà lãnh đạo ngồi quanh bàn tròn, kèm tiêu đề "Ông Tập chủ trì cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc - Mỹ - Nga".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tại Thâm Quyến - Ảnh: TÂN HOA XÃ



Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng dành một bài viết để phân tích những khoảnh khắc "tinh tế" tại cuộc gặp ba bên.

"Dấu hiệu báo trước sự chuyển mình của thời đại thường nằm trong những thay đổi nhỏ bé và từng bước", tờ báo mở đầu bài viết.

Theo Nhân Dân nhật báo, ông Trump và ông Putin "gần như đồng thời" bước ra từ phòng chờ để chào ông Tập bằng "những nụ cười thân thiện". Ba nhà lãnh đạo được mô tả là "điềm tĩnh và kiên định" khi cùng nhau bước tới vị trí chụp ảnh chung.

Tờ báo cũng đề cao vai trò chủ nhà của Trung Quốc, nhận định thế giới "không bất ngờ" khi nước này là nơi diễn ra cuộc gặp mang tính lịch sử.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã chào tạm biệt nhau "bằng những lời chào nồng ấm". Ông Tập sau đó tiễn ông Trump và ông Putin ra xe.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, cuộc gặp cũng thu hút sự quan tâm lớn. Sáng 20-11, chủ đề "Cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc - Mỹ - Nga đạt nhiều kết quả" đứng đầu danh sách thịnh hành trên nền tảng Weibo.

Chuyến đi của tỉ phú Elon Musk từ Thâm Quyến tới Thượng Hải để thăm nhà máy của Tesla cũng thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội và đứng thứ hai trong danh sách thịnh hành.

Ông Trump ca ngợi Hội nghị APEC, chấm 12 điểm trên thang từ 0 đến 10 Ngày 19-11, Tổng thống Mỹ cho biết đã được đối đãi “ở mức tốt nhất mà một người có thể nhận được” tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).



